CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyedeki imar ve ruhsat işlemlerinin bir "rant kapısına" dönüştürüldüğü öne sürüldü. İmar Müdürlüğü’nde görevli bir personelin, bir işletmenin ruhsat işlemleri karşılığında 4.000 DOLAR rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla operasyonun düğmesine basıldı.

Emniyet güçleri, gece yarısı gerçekleştirdikleri baskınlarda Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H. ve İmar Müdürü İ.P. dahil olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, usulsüz işlemlerle elde edildiği değerlendirilen çok sayıda dokümana el konuldu. Belediye Başkanı Acar Ünlü ise yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Uşak’ta yolsuzluk kataloğu: Şoföre devredilen mal varlığı ve hayali personeller

Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyonun ayrıntıları ise dudak uçuklattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 11 kişi gözaltına alındı. Yalım’a yönelik suçlamalar arasında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi ağır ithamlar yer alıyor.

Savcılık açıklamasında yer alan çarpıcı iddialar şöyle:

Mal Kaçırma Operasyonu: Özkan Yalım'ın, yolsuzlukla elde ettiği iddia edilen mal varlığına el konulmaması için tüm varlığını 2025 yılı içerisinde şoförü Cihan ARAS’ın üzerine geçirdiği tespit edildi.

Uşak Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda çarpıcı ayrıntılar…

▪️Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkında işlem başlatılan Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



▪️İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2025/239999 sayılı soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 27 Mart 2026 sabahı düğmeye basıldı. Uşak, Ankara ile Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

▪️Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi. Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.

▪️Operasyonun en çarpıcı anı ise Ankara’da yaşandı, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Crowne Plaza Otel’in 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi. Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken, söz konusu ismin başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

▪️Dosyada yer alan MASAK raporlarında yolsuzluğa karışan şüphelilerin hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun nakit giriş-çıkışları ve yurtdışı transferler tespit edildiği, bu finansal hareketlerin şüphelilerin gelir ve mesleki profilleriyle uyumsuz olduğu kaydedildi. Tanık ve müşteki beyanlarının teknik ve mali verilerle örtüştüğü, belediye yöneticilerinin eğlence mekanlarındaki harcamalarını “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediye bütçesine yansıttıkları hususları da soruşturma dosyasına girdi.

▪️Başkan Yalım’ın olası bir operasyona karşı mal varlığını 2025 yılı içerisinde şoförüne devrettiği, bazı kişilerin belediyede çalışıyormuş gibi gösterilerek maaş ve sigorta ödemelerinin belediye üzerinden yapıldığı ve bir iş insanından araç talebinin karşılanmaması üzerine ilgili iş yerine yüksek miktarda ceza kesildiği yönündeki iddialar da soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Otel odasında sevgilisiyle basıldı

"Yasak ilişki" ve Belediyede Maaş: Yalım’ın yakın ilişkisi olduğu belirtilen A.A. isimli şahsı yüksek maaşla belediye kadrosuna aldığı ancak bu şahsın fiilen hiç işe gitmediği öne sürüldü.

Belediye Bütçesinden Eğlence: Belediye üst düzey yöneticilerinin gece eğlencelerindeki harcamalarını "temsil ve ağırlama" adı altında belediye kasasından ödettikleri iddia edildi.

Şahsi Tesise Belediye Personeli: Yalım’a ait özel işletmelerde çalışan personellerin sigorta ve maaşlarının belediye üzerinden ödendiği belirlendi.

Araç talebi ve 65 milyon TL'lik mühür baskısı

Soruşturma dosyasında bir iş insanından belediye için 10 adet araç istendiği, bu talebin reddedilmesi üzerine söz konusu iş insanına ait alışveriş merkezinin mühürlenerek 65 MİLYON TL ceza kesildiği bilgisi de yer aldı. MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla desteklenen soruşturma; Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde titizlikle sürdürülüyor.