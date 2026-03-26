ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!

ABD’de yaşanan son skandal, ülkedeki sağlık sisteminin ne denli çöktüğünü bir kez daha kanıtladı. Acil servise kendi imkanlarıyla giden ve sadece 3 saat müşahede altında kalan bir vatandaşa kesilen fatura tam 3.000 dolar (yaklaşık 132 bin TL) oldu. Hiçbir cerrahi müdahale yapılmamasına ve ambulans dahi çağırılmamasına rağmen talep edilen bu fahiş tutar, "Amerika’da hasta olmak lüks değil, imkansızlık" yorumlarını beraberinde getirdi.

Türkiye'de ücretsiz, Amerika'da servet değerinde!

Gelişmiş ekonomi masallarıyla pazarlanan ABD'de, vatandaşlar fatura korkusundan hastaneye gitmeye çekinirken; Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve sosyal devlet anlayışı aradaki dev farkı ortaya koyuyor. Ülkemizde ambulans hizmetinden acil müdahalelere, ameliyatlardan ilaç desteğine kadar en kapsamlı sağlık hizmetleri devlet güvencesiyle bedava sunulurken; okyanus ötesinde 3 saatlik bir beklemenin bedeli bir servet değerine ulaşıyor. Batı'nın raflardaki yangınından sonra hastane koridorlarındaki bu vurgun, "Vatanımızın kıymetini bilelim" dedirtti.