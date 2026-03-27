Tehlikeli senaryo İran basınında! Olası saldırı durumunda olacakları yazdılar!

İran basınında yer alan haberlerde, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğrudan saldırması halinde bütün enerji ve altyapı tesislerinin doğrudan hedef alınacağını duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının yayımladığı haberde, olası bir saldırı durumunda BAE genelindeki elektrik santralleri, nükleer tesisler ve güneş enerjisi merkezleri dahil bu ülkenin enerji altyapısı harita üzerinde potansiyel hedefler olarak gösterildi.

Buna göre, infografik harita üzerinden potansiyel hedefler olarak, Dubai'deki Cebel Ali enerji ve tuzdan arındırma tesisi, Abu Dabi'deki Baraka nükleer santrali, Dubai'deki El Tavile elektrik santrali, Dubai'deki M İstasyonu enerji santrali ve Dubai'deki Muhammed bin Raşid El Maktum Güneş Enerjisi Parkı'nın belirlendiği kaydedildi.

Haberde, "uzmanlar, ülkenin sanayi sektörlerinin, su arıtma tesislerinin ve teknoloji merkezlerinin istikrarına olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, bu hedeflere yapılacak herhangi bir saldırının yalnızca yaygın elektrik kesintilerine yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik tedarik zincirinin çökmesine ve Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki ticari faaliyetlerin durmasına neden olacağına inanıyor." ifadelerine yer verildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmış, bu tür girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Diğer yandan Tahran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın toprak ve hava sahasının İran'a karşı saldırılar için kullanıldığının tespitine dair raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına iletmişti.

