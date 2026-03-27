110'luk Şemsi Nine uzun yaşamanın sırrını açıkladı! “Her gün Netanyahu’ya beddua ediyorum”

Şemsi Nine’nin doğal yoğurt ve organik gıdalarla dolu mutfağından yükselen bilgece sözler, özellikle batı dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, Şemsi Nine'nin fotoğraflarını paylaşarak zulme karşı sessiz kalmayan bir profil çizdi. Milyonlarca görüntüleme alan paylaşımlarda en dikkat çeken ifade ise işgal rejimi elebaşına yönelik oldu:

"110 yaşındaki Türk büyükanne uzun yaşam sırrını paylaşıyor: Netanyahu’ya beddua etmeden tek bir gün bile geçirmedim!"

Kısa sürede küresel bir akıma dönüşen bu ifadeler; ABD ve AVRUPA'da vicdan sahibi kullanıcılar tarafından paylaşılarak, siyonist zulme karşı sivil bir protesto aracına dönüştürüldü.

Mazlumun sesi dijital dünyada yankılandı

Şemsi Nine üzerinden yayılan akımda kullanıcılar, uzun ve huzurlu bir hayatın sadece gıdayla değil, aynı zamanda haramdan ve zalimden uzak durmakla mümkün olduğuna vurgu yaptı. Paylaşımlarda şu ironik ve sert göndermeler öne çıktı:

"Hiç kumar oynamadım, hiç faize bulaşmadım."

"Kripto gibi hayali işlerle ömrümü tüketmedim."

"Her sabah mazlumun yanında saf tuttum, zalim Netanyahu’ya lanet okudum."

Kayseri’nin bereketli topraklarından çıkan bu samimi tavır, dijital dünyada adeta bir "insanlık manifestosu" haline geldi. Bir asrı deviren Şemsi Nine, farkında olmadan dünya gençliğine "uzun yaşamak istiyorsanız ruhunuzu kirletmeyin, zalime boyun eğmeyin" mesajı vermiş oldu.