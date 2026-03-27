Trafikte "Sıfır Tolerans" dönemi: Telefonla oynayanın ehliyeti yanacak!

Yeni yasayla birlikte, trafikte seyir halindeyken telefon kullandığı tespit edilen sürücülere yönelik kademeli yaptırım sistemi devreye alındı. Buna göre:

İlk İhlal: Caydırıcı miktarda ağır para cezası uygulanacak.

İkinci İhlal: Telefon kullanmaya devam eden ve kural tanımayan sürücülerin ehliyetlerine 30 GÜN süreyle el konulacak.

Ehliyetine el konulan sürücüler, sadece sürenin dolmasını beklemekle kurtulamayacak; birikmiş tüm trafik cezalarını son kuruşuna kadar ödemeden sürücü belgesini geri alamayacak.

Drone ve elektronik takip devrede

Emniyet güçleri, kuralları hiçe sayan ihmalkar sürücüleri tespit etmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber ediyor. Kent genelindeki sabit ve mobil denetim noktalarının yanı sıra DRONE destekli havadan denetimler ve gelişmiş elektronik takip sistemleri (EDS) 24 saat esasıyla çalışacak. Sürücüler, "polisi görmüyorum" diyerek telefonuna sarıldığı anda sistem tarafından anlık olarak kaydedilecek.

Sadece telefon değil, genel denetim sıkılaşıyor

Uzmanlar, bu düzenlemelerin amacının bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek; yani can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurguluyor. Düzenleme kapsamında sadece telefon kullanımı değil;

Hız sınırı ihlalleri,

Kırmızı ışık ihlali,

Emniyet kemeri takmama

gibi yaygın trafik suçlarına yönelik cezalar da eş zamanlı olarak artırıldı.

Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemli

Yetkililer, sorumsuzca davranan ve trafikte başkalarının can mal güvenliğini hiçe sayanlara karşı taviz verilmeyeceğini yineledi. "Bir saniyelik dikkatsizlik, bir ömürlük pişmanlık" uyarısında bulunan trafik ekipleri, tüm sürücüleri daha dikkatli, sorumlu ve kurallara saygılı olmaya davet ediyor.