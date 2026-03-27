  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı? Köpek saldırısı davasında rekor tazminat! Yatak odasından vekil çıkaran zihniyet Akit’e saldırıyor! O hakaretleri size yalatır, yuttururuz Özgür Efendi. Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti Anketlerde son durum! Özgür Özel'e yolun sonu göründü! Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi ABD'den Rusya'yı çıldırtan saldırı! Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Gündem
Gündem

Trafikte "Sıfır Tolerans" dönemi: Telefonla oynayanın ehliyeti yanacak!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trafikte "Sıfır Tolerans" dönemi: Telefonla oynayanın ehliyeti yanacak!

Trafik magandalarına ve sorumsuz sürücülere karşı beklenen neşter vuruldu. 25 MART 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile direksiyon başında cep telefonuyla uğraşarak hem kendi canını hem de masum vatandaşların hayatını tehlikeye atanlara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Artık "görmezler" devri bitti; teknolojik denetimlerle nefes aldırılmayacak.

Yeni yasayla birlikte, trafikte seyir halindeyken telefon kullandığı tespit edilen sürücülere yönelik kademeli yaptırım sistemi devreye alındı. Buna göre:

  • İlk İhlal: Caydırıcı miktarda ağır para cezası uygulanacak.
  • İkinci İhlal: Telefon kullanmaya devam eden ve kural tanımayan sürücülerin ehliyetlerine 30 GÜN süreyle el konulacak.

Ehliyetine el konulan sürücüler, sadece sürenin dolmasını beklemekle kurtulamayacak; birikmiş tüm trafik cezalarını son kuruşuna kadar ödemeden sürücü belgesini geri alamayacak.

Drone ve elektronik takip devrede

Emniyet güçleri, kuralları hiçe sayan ihmalkar sürücüleri tespit etmek için teknolojinin tüm imkanlarını seferber ediyor. Kent genelindeki sabit ve mobil denetim noktalarının yanı sıra DRONE destekli havadan denetimler ve gelişmiş elektronik takip sistemleri (EDS) 24 saat esasıyla çalışacak. Sürücüler, "polisi görmüyorum" diyerek telefonuna sarıldığı anda sistem tarafından anlık olarak kaydedilecek.

Sadece telefon değil, genel denetim sıkılaşıyor

Uzmanlar, bu düzenlemelerin amacının bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek; yani can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurguluyor. Düzenleme kapsamında sadece telefon kullanımı değil;

  • Hız sınırı ihlalleri,
  • Kırmızı ışık ihlali,
  • Emniyet kemeri takmama

gibi yaygın trafik suçlarına yönelik cezalar da eş zamanlı olarak artırıldı.

Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemli

Yetkililer, sorumsuzca davranan ve trafikte başkalarının can mal güvenliğini hiçe sayanlara karşı taviz verilmeyeceğini yineledi. "Bir saniyelik dikkatsizlik, bir ömürlük pişmanlık" uyarısında bulunan trafik ekipleri, tüm sürücüleri daha dikkatli, sorumlu ve kurallara saygılı olmaya davet ediyor.

Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi
Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi

Yaşam

Trafik denetiminde pes dedirten olay: Ehliyet, muayene ve sigorta yok! 83 bin TL ceza kesildi

Kadın sürücüler birbirine girdi Sonunda trafik magandalığına da el attılar
Kadın sürücüler birbirine girdi Sonunda trafik magandalığına da el attılar

Aktüel

Kadın sürücüler birbirine girdi Sonunda trafik magandalığına da el attılar

Dur ihtarına uymadı, 215 bin lira ceza kesilip ehliyeti alındı, aracı da trafikten men edildi
Dur ihtarına uymadı, 215 bin lira ceza kesilip ehliyeti alındı, aracı da trafikten men edildi

Gündem

Dur ihtarına uymadı, 215 bin lira ceza kesilip ehliyeti alındı, aracı da trafikten men edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23