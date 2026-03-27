Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Tunceli'yi ziyaret etti...

Sadece hastalık durumlarında değil, sağlıklı insanlara da hizmet sunmak amacıyla “esenlik mevzuatı” diye bir çalışma yaptıklarından bahseden Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecek, sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık hizmet sunumunu ön plana çıkaracak bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Tunceli gibi doğası güzel, turistik kapasitesi yüksek olan bir şehirde bunun örnekleri de inşallah çok kısa zamanda olacak.” dedi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tunceli’nin sağlık alanında çok daha hızlı gelişmesi için sağlık yatırımlarını planladıklarını belirterek Ovacık’ta ilçe entegre devlet hastanesinin yakın tarihte hizmet sunmaya başlayacağını duyurdu.