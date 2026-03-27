Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Tunceli'yi ziyaret etti...
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 27 Mart 2026 Cuma günü, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak amacıyla Tunceli’ye gitti. Bakan Memişoğlu, ilk önce Tunceli Valiliğini ziyaret etti. Burada Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve ildeki yetkililerle yürütülen çalışmalar hakkında görüşen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Valilikte basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasında, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında sağlık hizmetlerini değerlendirmek için ziyaret ettikleri 73’üncü il olduğunu belirttiği Tunceli için “Özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ uğraşısı ve çabaları neticesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, huzur şehrine geldik.” ifadelerini kullandı.