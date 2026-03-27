Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Tunceli'yi ziyaret etti...
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Tunceli'yi ziyaret etti...

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 27 Mart 2026 Cuma günü, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak amacıyla Tunceli’ye gitti. Bakan Memişoğlu, ilk önce Tunceli Valiliğini ziyaret etti. Burada Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve ildeki yetkililerle yürütülen çalışmalar hakkında görüşen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Valilikte basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasında, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında sağlık hizmetlerini değerlendirmek için ziyaret ettikleri 73’üncü il olduğunu belirttiği Tunceli için “Özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ uğraşısı ve çabaları neticesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, huzur şehrine geldik.” ifadelerini kullandı.

Sadece hastalık durumlarında değil, sağlıklı insanlara da hizmet sunmak amacıyla “esenlik mevzuatı” diye bir çalışma yaptıklarından bahseden Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı yaşam kültürünü geliştirecek, sağlıklı insanlara hizmet verecek bir sağlık hizmet sunumunu ön plana çıkaracak bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Tunceli gibi doğası güzel, turistik kapasitesi yüksek olan bir şehirde bunun örnekleri de inşallah çok kısa zamanda olacak.” dedi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tunceli’nin sağlık alanında çok daha hızlı gelişmesi için sağlık yatırımlarını planladıklarını belirterek Ovacık’ta ilçe entegre devlet hastanesinin yakın tarihte hizmet sunmaya başlayacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, “Amacımız Tunceli’de sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda başka şehirlere gidilmeyecek bir sağlık altyapısını oluşturabilmek. Onun haricinde de özellikle sağlıklı yaşam kültürünün olabileceği tesislerde insanlarımıza, turistlerimize daha çok hizmet edebilmektir. Biz Tunceli’de inşallah sağlık hizmetleriyle ilgili yeni bir dönem başlatıyoruz.” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Tunceli Sağlık Yöneticileri Toplantısı’nda ildeki sağlık altyapısı ve hizmetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bakan Memişoğlu, akşamüstü Tunceli Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelecek.

