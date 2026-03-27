CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21 yaşındaki belediye personeliyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evladı yaşındaki kadınla otelde basılan Yalım’la ilgili aylar önce bir iddia gündeme gelmişti. Uşaklı gazeteci Nurullah Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in henüz grup başkanvekili iken, Yalım’ın otellerinden birinde, Gülşah Durbay ile “sabahladığını” söylemişti.
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı uygulanırken, operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Mali şube ekiplerinin otel odasında yaptığı baskında, Yalım’ın evladı yaşındaki bir belediye personeliyle birlikte olduğu belirlendi.
Söz konusu gelişme, Yalım hakkında daha önce gündeme gelen iddiaları da yeniden tartışmaya açtı. Uşaklı gazeteci Nurullah Çavuşoğlu, aylar önce yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanvekilliği döneminde Yalım’a ait bir otelde bulunduğunu iddia etmişti.
Çavuşoğlu, Özel’in söz konusu mekânda Gülşah Durbay ile aynı odada sabahladığını ileri sürmüştü. Durbay o dönemde Şehzadeler Belediye Başkanı değildi.
Yaşanan son gelişmelerle birlikte, geçmişte dile getirilen bu iddialar yeniden kamuoyunun gündemine taşınırken, konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Özgür Özel’in, Çavuşoğlu’nun iddialarını aylar geçmesine rağmen yalanlamamış olması dikkatlerden kaçmıyor.
