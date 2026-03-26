Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler

Türkiye, internet altyapısında yeni bir döneme hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Satellite 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamada, alçak yörünge uydu internet sistemleri için küresel teknoloji devleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Bu kapsamda SpaceX’in Starlink ağı ve Amazon’un Kuiper (Amazon Leo) projesi, Türkiye’de hizmet vermek için kritik bir aşamaya geldi.

REGÜLASYON ENGELİ AŞILIRSA HIZLA DEVREYE GİRECEK

Daha önce Starlink’in Türkiye’de 2024 yılında hizmete başlaması planlanmıştı. Ancak BTK ile yürütülen düzenleyici süreçlerin tamamlanamaması nedeniyle bu takvim ertelendi.

Yetkililer, özellikle güvenlik ve teknik uyum şartlarının karşılanması halinde şirketlere net bir yol haritası sunulabileceğini belirtiyor. Görüşmelerin devam ettiği ve sürecin her zamankinden daha ileri aşamada olduğu ifade ediliyor.

ALTYAPI HAZIR: GÖZLER SON KARARDA

Uydu interneti için Türkiye’de teknik hazırlıkların da önemli ölçüde tamamlandığı dikkat çekiyor. SpaceX’in Starlink sistemi için Bilişim Vadisi’nde bir yer istasyonunun halihazırda kurulu olduğu biliniyor.

Bu altyapı sayesinde, gerekli onayların çıkması durumunda hizmetin kısa sürede aktif hale gelmesi bekleniyor.

İNTERNETTE YENİ ÇAĞ KAPIDA

Uzmanlara göre uydu tabanlı internet, özellikle kırsal bölgelerde erişimi kökten değiştirecek. Fiber altyapının ulaşamadığı noktalarda yüksek hızlı internet sağlanması, Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırabilir.

Tüm gözler şimdi regülasyon sürecinin tamamlanmasında… Onay çıkarsa, Türkiye’de internet kullanımı için yepyeni bir dönem başlayabilir.