SON DAKİKA
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi duygulandırdı: Göğsü iman dolu anacım, bu başarı senin sayende

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak atanan Şaban Kazdal, sosyal medya paylaşımı ile duygulandırdı.

Çevresinde ve camiasında dürüst ve adil kişiliğiyle bilinen yeni Anayasa Mahkemesi Üyesi Şaban Kazdal, atanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duygulandırdı. Kazdal, vefat eden annesinin fotoğrafının da yer aldığı paylaşımında, ‘Yağmurlu havada sırtında 60 kilo yük ile çamurlu patika yollardan yokuş aşağı inerken ayağın kayıp düşmeyesin diye baston olarak kullanmak için yoldan aldığın odun parçasını ‘çocuklarının kursağından haram lokma geçmesin diye’ geri yukarı çıkarken yerine bırakacak kadar göğsü iman dolu canım anacığım, bütün bu başarıları rabbim senin sayende bizlere lütfediyor. İyi ki annemsin, iyi ki senin oğlunum. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

