Karadeniz’de de Türkiye’yi savaşa çekmek istiyorlar

Sebahattin Ayan İstanbul

Batılı ülkeler Ukrayna’nın ardında saf tutarken Karadeniz’de son aylarda Türk ticaret gemilerinin hedef alınması dikkat çekiyor. Rusya’dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı ve sahibi Türk olan ALTURA isimli ham petrol yüklü tankere İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında Karadeniz’de saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA İRAN İDDİASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saldırıya ilişkin, “Dron saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı. Türk 27 personelin sağlık problemi yok, yaralanma yok” dedi. Saldırı, Karadeniz’deki gemi güvenliği ve Türkiye’nin faaliyetleri açısından endişelere yol açarken uzmanlar, ateş çemberinde tacizlerle bizi savaşa çekmek istediklerini belirtti. Bu arada geminin asıl sahibinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şamhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şamhani’ye ait olduğu iddia ediliyor.

AMAÇ ENERJİ KRİZİNİ KÖRÜKLEMEK

Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Dr. Ayhan Sarı ise, şunları söyledi: “Rusya’ya yönelik Karadeniz ve Baltık Denizi tarafında yoğun saldırılar var. Enerji krizini körüklemeye yönelik strateji yürütülüyor. İran’dan sonra sıradaki hedefin Türkiye olabileceğine dair bir değerlendirme yapılıyor. Bu çerçevede ülkeleri ‘şeytanlaştırma’ stratejisi izleniyor ve kamuoyları buna göre yönlendiriliyor. Suriye meselesi de bu çerçevede önemli bir örnek. Eğer Türkiye tahriklere kapılsaydı, İsrail ile doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali oldukça yüksekti. Şu anda ise İran ve Lübnan üzerinden bir süreç yürütülüyor. Bu çerçevede iki ihtimal öne çıkıyor: Ya İsrail bölgedeki tüm rakiplerini etkisiz hale getirecek ya da kendisi bu coğrafyada tutunamayacak.”

TÜRKİYE İTİDALLİ BİR POLİTİKA İZLİYOR

TUDPAM Başkan Yardımcısı Mustafa Metin Kaşlılar da şöyle konuştu: “Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında en büyük arabulucu. Ticari gemilere yönelik saldırılar Karadeniz’de büyük handikap. Türkiye bu manada tedbirlerini aldı. İran savaşında da yine arabuluculuğa devam ediyoruz. Tüm tahrik ve füzeli tacizlere rağmen itidalli bir politika izliyoruz. Ayrıca yaşanan krizden dolayı enerji fiyatları üzerinden Türkiye doğrudan etkileniyor. Türkiye’nin hem kuzeyinde hem güneyinde süren savaşlara rağmen güçlü bir diplomasi yürütüyor hem de İsrail hariç tüm taraflarla. İran’dan gelen tehditlere karşı NATO hava savunma sistemleri devrede. Savunma sanayiindeki gelişmeler de Türkiye’nin caydırıcılığını artırdı. Bu sayede savaşların içine çekilmeden güvenli bir denge politikası izliyoruz.”