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Ekonomi Ramazan ayında bu sektörler canlandı
Ekonomi

Ramazan ayında bu sektörler canlandı

Ramazan ayı, gıda sektörünü hareketlendiriyor. Kutsal ayda et, bakliyat, sebze-meyve, tatlı ve şekerleme talebi artıyor. Perakendeciler de yoğun bir mesai içerisine giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:18:00 -
Ramazan ayında bu sektörler canlandı

Buğra Kardan

Şu sıralar tüketicilerin bir bölümü çarşılara ve marketlerin yolunu tutuyor, bir bölümü ise e-ticaret platformlarından ürün satın alıyor.

Ete rağbet yoğun

Pandeminin de etkisiyle Ramazan’da canlanan sektörler ve en çok tüketilen ürünler şöyle:

Vatandaşlar, ekmek ve pide almak için sıraya giriyor. Hummalı bir çalışma yürüten fırıncılar da kazançlarına kazanç ekliyor.

Kasaplarda ve marketlerin et reyonlarında kuyruklar oluşuyor. Zira dana but, biftek, antrikot ve köfteye rağbet giderek artıyor.

Bakliyat türleri yok satıyor. Perakende grupları ile e-ticaret firmaları pirinç, bulgur, mercimek, nohut ve fasulye siparişlerine yetişme gayreti içinde.

Toptancılar, perakendecilere bakliyat tedarik etmek için yarışıyor.

Sebze-meyve satışları tavan yaptı. Ramazan’da tüketicilerce daha çok domates, salatalık, biber, marul, maydanoz; elma, portakal, muz, kivi ve çilek tercih ediliyor.

Ağızlar tatlanıyor

Covid-19 tedirginliğinden ötürü evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar, sanal ortamdan şöbiyet, fıstıklı baklava, fındıklı dolma, cevizli kadayıf, şekerpare ve güllaç satın alıyor; helva, bal, şekerleme, lokum ile hurma için ise marketlere ya da pazarlara hücum ediyor.

Lokantalar ve restoranlar, evlere iftar paketi servis ediyor.

Giyim firmaları mutlu

Ramazan ayının bahar dönemine denk gelmesi giyim firmalarını da memnun ediyor. Satışlarını arttıran firmalar, bereketli bir ay geçirme, depolarında tuttukları ürünleri tüketicilerle buluşturma çabası içindeler.


Yeni Akit Gazetesi
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