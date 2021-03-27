Ramazan ayın kaçında? Ramazan ne zaman?
Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan mübarek Berat Kandili gecesi geldi çattı. Bu noktada, Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi tarihte tutulacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, 2021 Ramazan ayı dinimizde oldukça mühim bir yere sahiptir. Peki, 2021 yılında Ramazan ayın kaçında? Ramazan ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih!
Ramazan ayın kaçında?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan bayramı ne zaman?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi