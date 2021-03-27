Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan mübarek Berat Kandili gecesi geldi çattı. Bu noktada, Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi tarihte tutulacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, 2021 Ramazan ayı dinimizde oldukça mühim bir yere sahiptir. Peki, 2021 yılında Ramazan ayın kaçında? Ramazan ne zaman?