  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ramazan ayı internetten satışı patlattı: En çok sipariş onlara
Ekonomi

Ramazan ayı internetten satışı patlattı: En çok sipariş onlara

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken, vatandaşlar e-Ticaret’e yöneldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 06:55:00 -
Ramazan ayı internetten satışı patlattı: En çok sipariş onlara

Son dönemde en çok rağbet gören ürünlere yönelik açıklamalarda bulunan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Pandemi döneminde artışa geçen e-Ticaret kullanımı ramazanda doruk noktaya ulaştı. Çerezden çocuk kitaplarına, dezenfektandan hurmaya kadar birçok ürünün satışlarının yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarının hızla artışa geçmesi nedeniyle özellikle dezenfektan satışları yüzde 30 düzeyinde arttı. Platformumuzun verilerine göre, özellikle hurma normal dönemlerde günde 10-30 kilo satılırken, şimdi 200-300 kilolara ulaştı. Kuru incir, toz şeker, arpa şehriye, yeşil mercimek, İran hurması, fındık, Siirt fıstığı, kuru kayısı, Gaziantep fıstığı, fındık ezmesi gibi ürünler çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Ramazan paketlerine de yoğun ilgi olduğunu aktaran Çevikoğlu, şöyle devam etti: Türkiye’nin dört yanına bu kolilerimiz ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bütçesine göre ya kendine ya da hayır amacıyla bir başkasına bu kolilerden alıyor. Biz de bedava kargo ile bu hayırlara destek veriyoruz. En çok ramazan kolisi sipariş edilen şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Üniversiteye gitme hayali olan öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Yakın ..
Rezil dizinin oyuncusu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Destek çıktı
Gündem

Rezil dizinin oyuncusu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Destek çıktı

Son olarak ahlaksızlık propagandası yapan Alev Alev dizisinde oynayan Hazar Ergüçlü, yaptığı skandal paylaşımla büyük tepki çekti. ..
Temel Kotil'den birilerini kıskandıracak açıklamalar
Teknoloji

Temel Kotil'den birilerini kıskandıracak açıklamalar

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin uçak, helikopter ve İHA/SİHA yapımında geldiği noktayı açıkladı. Kotil Milli Muharip U..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay