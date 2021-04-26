Ramazan ayı internetten satışı patlattı: En çok sipariş onlara

Son dönemde en çok rağbet gören ürünlere yönelik açıklamalarda bulunan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Pandemi döneminde artışa geçen e-Ticaret kullanımı ramazanda doruk noktaya ulaştı. Çerezden çocuk kitaplarına, dezenfektandan hurmaya kadar birçok ürünün satışlarının yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarının hızla artışa geçmesi nedeniyle özellikle dezenfektan satışları yüzde 30 düzeyinde arttı. Platformumuzun verilerine göre, özellikle hurma normal dönemlerde günde 10-30 kilo satılırken, şimdi 200-300 kilolara ulaştı. Kuru incir, toz şeker, arpa şehriye, yeşil mercimek, İran hurması, fındık, Siirt fıstığı, kuru kayısı, Gaziantep fıstığı, fındık ezmesi gibi ürünler çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Ramazan paketlerine de yoğun ilgi olduğunu aktaran Çevikoğlu, şöyle devam etti: Türkiye’nin dört yanına bu kolilerimiz ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bütçesine göre ya kendine ya da hayır amacıyla bir başkasına bu kolilerden alıyor. Biz de bedava kargo ile bu hayırlara destek veriyoruz. En çok ramazan kolisi sipariş edilen şehirler arasında İstanbul, Ankara, Bursa yer alıyor.