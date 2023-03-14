Ramazan ayı erzak kolileri satışta

Buğra Kardan

Ramazan kolileri satışa sunuluyor. Temel tüketim ürünlerine yer verilen kolilere talep yağıyor.

Talepler karşılanıyor

Perakende firmaları, giderek artan talebi karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. CarrefourSA, Ramazan kolilerini 229.90 lira ila 549.90 liradan satıyor. Firmanın 4 kolisi var. Fiyatı 229.90 lira olan ‘Klasik Ramazan Kolisi’nde 13 ürün bulunurken, 349.90 lira bedel biçilen ‘Süper Ramazan Kolisi’ 20 ürün içeriyor. 24 ürünlü ‘Mega Ramazan Kolisi’ 429.90 liradan, 32 ürünlü ‘Lüks Ramazan Kolisi’ de 549.90 liradan alıcı buluyor. CarrefourSA müşterileri, Ramazan kolilerini deprem mağdurlarına ve yoksullara bağışlayabiliyor.

Migros, 12 ürünlü ‘Bereket Paketi’ni 229.90 liradan müşterileriyle buluşturuyor. 23 ürünlü ‘Lezzet Paketi’ni 429.90 liradan satışa sunuyor. Migros Sanal Market’ten paket almak mümkün.

Bizim Toptan Market de 15 ürünlü Ramazan kolisi için 379-380 lira talep ediyor. E-ticaret platformlarında ise 180 liradan başlayan, 860 liraya varan koliler dikkat çekiyor. Bu kolilere akın olduğu görülüyor.

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Hediye kart verenler var

13 ürünlü ‘Ramazan Erzak Paketi’ 269.90 lira olan ŞOK Marketler de önemli bir adım atıyor. Dar gelirlilere 25 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira yüklü hediye kartlar da takdim ediyor.

BİM de Hediye Kartı dağıtıyor. Kart, mobil uygulama BİMPARA’yla cep telefonundan kolaylıkla paylaşılabiliyor. BİM Hediye Kart’a 200 liradan başlanarak arzu edilen miktarda yükleme yapılabiliyor. Kart bakiyesi bitene kadar birden çok kullanılabiliyor. Bakiye nakde çevrilemiyor.

İş yerleri 200-400 lira bütçe ayırdı

Avansas tarafından Ramazan kolisi almayı planlayan iş yerlerinin oranı yüzde 47 olarak belirlendi. Platformun bine yakın müşterisiyle yaptığı araştırmaya göre koli için küçük ölçekli işletmeler 200 ila 400 lira, orta ölçekli işletmeler 300 ila 500 lira bütçe ayrıldı. Küçük ölçekli işletmelerce tercih edilen ilk beş ürün çay, sıvı yağ, makarna, un ve pirinç oldu. Orta ölçekli işletmelerce tercih edilen ilk beş ürün de çay, sıvı yağ, makarna, şeker ve un oldu. Her 10 Avansas müşterisinden 7’si Ramazan kolisi içinde yer alan ürünlerin markasını önemli bulduğunu belirtti. Çalışanlara sorulan “Kaliteli ve bilinen markalı ürün mü yoksa uygun fiyatlı ürün mü tercih edersiniz” sorusuna bireysel müşteriler, küçük işletmeler ile orta ölçekli işletmelerin çoğu bilindik ve kaliteli markaları uygun fiyatlı ürünlere tercih ettiğini aktardı.