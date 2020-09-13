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Ekonomi 'Rahatız endişemiz yok'
Ekonomi

'Rahatız endişemiz yok'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan yüreklere su serpen açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:12:00 -
'Rahatız endişemiz yok'

Kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) süresinin Cumhurbaşkanı Kararı’yla 2 ay daha uzatıldığını hatırlatan Selçuk, “Umarız, salgının etkileri tez zamanda azalır fakat bizim belli bir süre devam edecek kadar güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz mevcut. Rahatız, bir endişemiz yok. Bütün projeksiyonları yaptık. Bizim hem aralık sonuna kadar hem de daha uzun vadelerde uzatabilecek kadar fonumuz var” dedi.

Pek çok önlem alındı

Salgına karşı pek çok önlem aldıklarını belirten Selçuk, Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle hem işverenlerimizi hem de çalışanlarımızı korumayı hedefledik. Hem aktif hem de pasif işgücü programlarımızı devreye soktuk. KÇÖ bunlardan en önemlisiydi. Ayrıca işten çıkarmaları önlemeye çalıştık. Ama en temel nokta KÇÖ oldu. Paralel olarak nakdi ücret desteğini fesih kısıtlaması getirdik ki kimse mağdur olmasın” diye konuştu. Selçuk, KÇÖ’nün yanı sıra normalleşme desteğinin de aktif olduğunu dile getirdi. Destekten yararlanılması çağrısı yaptı.

Dar gelirli korunuyor

“Tüm vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, işsizlerimizi, işverenlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı sosyal koruma kalkanı altına almaya çalışıyoruz” ifadesini kullanan Selçuk, şunları söyledi: “Salgın sürecinde start verdiğimiz Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızdan pek çok ailemiz faydalandı. Kampanya çerçevesinde 2 milyar 76 milyon lira yardım toplandı, aktarıldı. Yardımların yüzde 90’ı da dağıtıldı. Elimizde 170 milyon lira kaynak kaldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, yardım başvurularını tek tek ele alıyoruz. Evde herhangi bir gelir varsa zaten biz sosyal yardımları ulaştıramıyoruz. Hane gelirinin asgari ücretin altında olması gerekiyor.”

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