Rahat Kalıplı Vinil Muayene Eldiveni

Pudrasız muayene eldiveni olarak da bilinen ürünler düşük maliyetli, hijyenik ve dayanıklıdır. Vinil muayene eldiveni çeşitlerini, Ambalaj Store’un toptan alışveriş avantajından faydalanarak uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ambalaj Store tarafından sunulan pudrasız vinil muayene eldiveni seçeneklerini inceleyerek ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

Pratik Kullanımlı Vinil Muayene Eldiveni

Ambalaj Store’un sunduğu vinil muayene eldiveni seçenekleri, hijyenik koşullarda ambalajlanan kutulu ürünlerdir. Sektörün öncü markaları tarafından renkli, renksiz ve şeffaf olarak üretilen eldivenler, 100’lü ürün kutularında sunulur. S, M, L (Küçük, orta, büyük) boy seçeneklerine sahip ürünleri, tekli paketlerde alabileceğiniz gibi koli olarak da alabilirsiniz. Ambalaj Store’un 20 adet 100’lük paketten oluşan ve toplamda 2000 adet pudrasız vinil muayene eldiveni sunan kolilerini tercih ederseniz avantajlı alışveriş yapma şansı bulabilirsiniz.

Gıda temasına uygun olan eldivenleri, farklı amaçlarla kullanmanız da mümkün. Vinil eldivenleri şu alanlarda da kullanabilirsiniz:

Paketleme ve ambalaj sektörü

Temizlik hizmetleri

Gıda üretimi

Et, balık ve süt tesisleri

Bakım evleri

Kişisel kullanım

Vinil eldiven çeşitlerini insan sağlığı açısından koruma ve duyarlılık gerektiren tüm işlerde kullanmanız mümkündür.

Pudrasız Vinil Muayene Eldiveni Özellikleri

Doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları tarafından kullanılan pudrasız vinil eldivenler şu özelliklere sahiptir:

Sentetik vinil malzemeden üretilen pudrasız muayene eldivenleri, lateks alerjisi olan kişiler için ideal çözümler sunar. Kızarıklık ve kaşıntı sorunu yaşatmaz.

Her iki ele uygun formda üretilen non-steril eldivenler tek kullanımlıktır.

Renksiz şeffaf yapılı eldivenlerin yanı sıra mavi renkli ürün çeşitleri de bulunur.

Rahat kalıp özelliği sunaraklarge,medium ve small boylarda kolay kullanım imkânı tanır.

Lateks eldivenler kadar esnek olmasa da yumuşak yapılı ürünlerdir. Bununla beraber lateks eldivenlerden daha dayanıklı yapıya sahiptir.

Renksiz ve şeffaf vinil muayene eldivenlerinin çoğu kokusuz formülle üretilir.

Kıvrılmış konç ucu detayıyla tasarlanan eldivenler kayma yapmadıkları için uzun süreli kullanıma uygundur.

Ambalaj Store’un pudrasız vinil muayene eldiveni kategorisi, toplu alımlarınız için özel fiyat avantajı sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur. Hızlı tüketim malzemeleri arasında yer alan muayene eldivenlerinizi, Ambalaj Store’dan satın alarak düşük maliyetli alışveriş yapabilirsiniz.

Vinil Muayene Eldiveni Kullanmanın Avantajı

Dayanıklı ve ergonomik tasarımlı pudrasız vinil muayene eldivenleri kolayca giyilen rahat kullanımlı ürünlerdir. Ele oturan konforlu kalıpları, dayanıklı ve yumuşak yapıları sayesinde muayenenin başarılı biçimde gerçekleşmesine yardımcı olur.

Elle muayene sırasında hem tam korunma sağlar hem de dokunma hissinde duyarsızlığa yol açmaz. Doktorlar için ideal ürünlerdir.

Ekstra dayanıklılığa sahip vinil eldivenler bulaşıcı hastalıkların, mikrop, bakteri ve virüslerin başkalarına bulaşmasını önler. Kontamine riskini en aza indirger.

Kimyasal maddelere dayanıklı ve su geçirmez özellikli vinil muayene eldivenleri tek kullanımlık oldukları için hijyeniktir.

Küçük, orta ve büyük boyutlarda üretilen eldivenler, farklı el ölçüsüne sahip sağlık personelinin rahatça çalışmasına yardımcı olur.

Kolay açma detayına sahip hijyenik kutuda sunulan ürünler her yere taşınır. Ergonomik tasarımlı ve hafif yapılı vinil eldiven kutularını muayene çantanızda taşıyabilirsiniz.

Tek kullanımlık vinil eldivenler gıda temasına uygun olduğu için farklı alanlarda da kullanılır. Gıda, temizlik ve hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ürünler tam hijyen sağlar.

Vinil muayene eldiveni ihtiyaçlarınızı Ambalaj Store’dan karşılayabilirsiniz. Hızlı biçimde vereceğiniz siparişleriniz, en kısa sürede adresinize teslim edilir. Ekonomik fiyatlı toptan alışveriş için Ambalaj Store’u tercih edebilirsiniz.