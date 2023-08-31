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Dünya Radyoaktif suyu okyanusa boşaltmışlardı! Tepki çeken Başbakan canlı yayında balık yedi
Dünya

Radyoaktif suyu okyanusa boşaltmışlardı! Tepki çeken Başbakan canlı yayında balık yedi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 09:00:00 -

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyun denize tahliyesinin güvenli olduğuna dikkat çekmek için bölgeden tutulan balıkları yedi. Kishida, balıkların "güvenli ve lezzetli" olduğunu söyledi.

Japonya'daki Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınması tartışmaları beraberinde getirirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida dünyaya "güven" mesajı verdi.

Kishida, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Çocuk Politikaları Bakanı Masanobu Ogura ile birlikte kameralar karşısına geçerek, Fukuşima eyaleti açıklarından tutulan balıkları yedi.

Geleneksel Japon tarzına uygun olarak çiğ tükettiği balıkları "güvenli ve lezzetli" olarak nitelendiren Kishida, herkesi bölgeden elde edilen ürünleri yiyerek üreticileri desteklemeye çağırdı.

Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınmasına karar vermişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye geçtiğimiz perşembe günü başlamıştı. Tahliye planı ülkedeki balıkçılar ve Çin başta olmak üzere bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.
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Santral işletmecisi TEPCO ve Japonya hükümeti ise, tahliyenin ardından bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıklamıştı.

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Yorumlar

krch

1986 Çernobil patlamasından sonra biz de çay içen bakanlar vardı. Siyaset böyle bir şey.

...

sorumsuz cevte ve dunya katili....o nukleer suyu ic o zaman
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