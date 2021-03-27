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Spor Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Spor

Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi, milli maçlar için verilen tatilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:52:00 -
Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi, milli maçlar için verilen tatilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret eden 3 Galatasaraylı aslan, ayı, yılan ve timsahların olduğu çiftlikte vakit geçirdi.

Futbolcular, ayrıca hayvanlarla fotoğraf da çektirdi.

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