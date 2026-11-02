Quick Sigorta, KASKONOMİQ başarısını acenteleriyle Belgrad’da kutladı

Acente odaklı büyüme stratejisiyle iş ortaklarını desteklemeyi sürdüren Quick Sigorta, başarılı acentelerini bu kez seyahat organizasyonu ilr ödüllendirdi. KASKONOMİQ Kasko Sigortası satışlarında gösterdikleri performansla öne çıkan acenteler, 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen Belgrad gezisinde buluştu.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç’ın katıldığı organizasyonda acenteler, şirket yöneticileriyle keyifli ve samimi bir atmosferde bir araya geldi.

Belgrad'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfettiler

Üç günlük programın ilk gününde Belgrad şehir turuna katılan Quick Sigorta heyeti ve acenteler, Aziz Sava Katedrali, Nikola Tesla Müzesi ve Kalemegdan Kalesi gibi kentin simge noktalarını ziyaret etti. Belgrad'ın tarihi dokusunu ve modern yüzünü keşfeden katılımcılar, şehrin seçkin restoranlarında düzenlenen yemeklerde de bir araya geldi.

Gezinin ikinci gününde rota, Sırbistan'ın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Karlofça ve Novi Sad'a çevrildi. Tarihi sokakları, mimarisiyle tanınan Karlofça'nın ardından Tuna Nehri kıyısındaki Novi Sad ziyaret edildi. Bölgenin yerel lezzetlerinin de deneyimlendiği günün ardından katılımcılar yeniden Belgrad'a döndü. Programın son gününde ise Yugoslavya tarihinin önemli figürlerinden Josip Broz Tito'nun mozolesi ziyaret edildi. Ardından Belgrad'ın modern yüzünü yansıtan Galerija alışveriş merkezine geçen katılımcılar, öğle yemeğinin ardından İstanbul'a dönerek üç günlük geziyi tamamladı.

"Acentelerimizin başarısı, bizim en büyük gücümüz"

Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde acentelerin Quick Sigorta'nın büyüme yolculuğundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Quick Sigorta olarak yenilikçi ürünlerimizle sektörde karşılık bulmamış ihtiyaçlara çözüm üretmeye odaklanıyoruz. KASKONOMİQ de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Araç yaşı sınırını ortadan kaldırarak her yaştan araca avantajlı koşullarla kasko güvencesi sunuyor, bugüne kadar sigorta korumasına ulaşmakta zorlanan geniş bir kesimi sistemin içine dahil ediyoruz. Bu açıdan KASKONOMİQ'in sigortacılığın geleceğine yönelik vizyonumuzu yansıtan çok değerli bir ürün olduğuna inanıyorum. Elbette bu başarının arkasında acentelerimizin emeği ve ürünü sahiplenmesi var. Biz acentelerimizle büyüyen, onların başarısını kendi başarısı olarak gören bir şirketiz. Belgrad'da üç gün boyunca bir arada olmak, hem elde ettiğimiz başarıları birlikte kutlamak hem de aramızdaki güçlü bağı pekiştirmek açısından çok kıymetliydi. Önümüzdeki dönemde de acentelerimizle birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."