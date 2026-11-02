Kakao, çikolata yerine alternatif aday: Muadil ilaç geliyor! Çözüm önerisi şaşırtıcı

Kakao içermeyen alternatifler şu an için gurme çikolatalarla yarışacak seviyede olmasa da hamur işleri ve kaplamalarda oldukça başarılı. Voyage Foods (ABD), kalan atık üzüm çekirdeklerini kavurup öğüterek ayçiçeği proteini unu, palmiye, shea yağı ve doğal aromalarla birleştiriyor. Ohio, Mason’daki 26.400 metrekarelik yeni tesisinde yılda 10.000 metrik ton kakao ikamesi üretebiliyor. Şirketin yatırımcısı ve küresel dağıtıcısı ise dev emtia şirketi Cargill. CEO Adam Maxwell, amaçlarının bu sevilen lezzeti herkes için sonsuza dek erişilebilir kılmak olduğunu belirtiyor. Win-Win (İngiltere), kavrulmuş tahıl karışımları kullanarak kak o ikamesi üretiyor. Prefer (Singapur) ise çeşitli tohum ve tahılları fermente ederek alternatif kakao elde ediyor.İkame ürünlerin aksine, hücresel tarım yapan şirketler ürettikleri şeyin bir "kopya" olmadığını, 0 "gerçek çikolata" olduğunu vurguluyor. İsrailli girişim Celleste, Mondelez (MDLZ) iş birliğiyle ilk biyoözdeş çikolatalarını üretti. CEO Michal Beressi Golomb, sadece iki kakao çekirdeğinden elde edilen hücrelerle 1.000 litrelik biyoreaktörlerde yılda 1 ton kakao yağı ve tozu üretmeyi hedefliyor. Normal şartlarda bu miktar için 5 dönümlük bir ağaçlık alan gerekiyor. Şirket, 2028 yılına kadar ABD'de resmi onayları almayı planlıyor. California Cultured ise ilaç sektöründeki pahalı çelik tanklar yerine gıdaya uygun plastik depolar kullanarak maliyetleri 10 kat düşürmeyi hedefliyor. Ürettikleri kakaolarda flavanol oranını yüksek tutarken, doğal kakaoda zaman zaman rastlanan ağır metalleri tamamen elimine etmeyi amaçlıyorlar. Pazara giriş hedefleri ise 2028. Latin Amerika gibi yerlerde kakaoyu yerel olmayan alanlarda yetiştirme denemeleri sürse de, ısınan dünya ve iklim krizleri alternatif teknolojileri zorunlu kılıyor. odatv'ye göre, Şikayetçi olan tüketicilere Voyage Foods CEO'su Adam Maxwell vanilya örneğiyle cevap veriyor: "Bugün tükettiğiniz vanilya aromalı gıdaların neredeyse hiçbirinde gerçek vanilya bitkisi yok. Çikolata da benzer bir dönüşümden geçiyor." Gerçek kakao çekirdeğinden yapılan çikolatalar yakın gelecekte lüks bir tüketim maddesine dönüşürken, laboratuvarda üretilen ve atıklardan dönüştürülen çikolatalar günlük hayatımızın parçası olmaya aday.