  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

QNB Finansbank'tan bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:33:29 -
QNB Finansbank'tan bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Kurban Bayramı'na özel, aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84’ten başlayan faiz oranlarıyla sunulan kredi kampanyası 9 -31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen QNB Finansbank müşterileri internet ya da cep şubelerinden başvurularını yapabilecek.

Henüz QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise, TCKN yazıp 5030’a SMS göndererek ya da www.qnbfinansbank.com adresini ziyaret ederek başvuru yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı