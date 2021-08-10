PYD, İsviçre'de Türkiye'ye karşı harekete geçiyor

Sözde ‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin Avrupa Temsilciliği, bir yazılı açıklama yaparak İsviçre’nin Cenevre kentinde temsilcilik açacaklarını belirtti.

Açıklamada sözde “Özerk Yönetim”in başta DAEŞ karşısında olmak üzere “bölgede elde ettiği siyasi ve askeri başarılar” sonrasında Suriye sorunuyla ilgilenen Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde temsilcilik açmasının önemli olduğu dile getirildi.

Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi için temsilcilikler açıldığının vurgulandığı açıklamada, “İlk adım olarak Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin temsilciliğini İsviçre’de açacağız. Çünkü İsviçre’de Suriye sorunuyla ilgili birçok kongre gerçekleşiyor. Suriye sorunun çözümü burada tartışılıyor. Açacağımız temsilcilikle Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile İsviçre arasında ilişki kurmaya çalışacağız. Özerk Yönetim'in Suriye krizi hakkındaki görüşlerini bu kapsamda gerekli mercilere ulaştıracağız. DAEŞ tehlikesinin halen devam ettiği bu süreçte açacağımız temsilcilikle diplomasi çalışmalarını güçlendireceğiz. Siyasi ve kültürel olarak dayanışmayı sürdüreceğiz” denildi.

Açıklamada, Türk devletinin Afrin, Rasulayn ve Tel Abyad'ı işgal ettiği ve buralarda yaşadığı öne sürülen teröristleri desteklediği iftirası atıldı. Açıklama şöyle devam etti:

“Türk devleti bu işgal ile tüm insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor. Temsilciğimiz Türk devletinin işlediği suçları uluslararası örgütlerle paylaşacak. İsviçre makamları ve Özerk Yönetim arasında arabuluculuk yapacağız. Yine Kuzey ve Doğu Suriyeli vatandaşların İsviçre’deki işlerini kolaylaştıracağız.”

Başka ülkeler de destekliyor

PKK/PYD, daha önce de İsveç'in başkenti Stocholm'de sözde temsilcilik açmış ve Paris, Kopenhag ve Washington’da da benzer çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Türk kamuoyunda ise bu açıklamalardan ziyade PYD'nin Rusya'da temsilcilik açtığı yönünde tartışmalar yürütülmüştü. Fakat Rusya'dan yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

Batı'dan başta silah ve para olmak üzere her türlü yardımı alan terör örgütü, paravan isimlerle meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Türkiye ise PKK ile PYD'nin aynı örgüt olduğunu; yöneticilerinin geçmişlerini ve emir-komuta zincirini açıklayarak, silah ve para trafiğini ortaya koyarak uluslararası arenada anlatmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bir uzman da, “PKK/PYD'nin Cenevre'de sözde temsilcilik açacağına dair bilgi çok önemli. Gözden kaçırmayalım, önleyici tedbirler alınmalı... Suriye'nin kuzeyindeki yapıya, adım adım uluslararası bir statü giydirilmeye çalışılıyor.” diyor.

İsviçre'nin ve Türk Dışişleri’nin ise bu konuda henüz bir açıklaması bulunmuyor.