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Dünya Atina’ya AB destekli ortak hareket çağrısı! Libya ile anlaşma Rumları kudurttu
Dünya

Atina’ya AB destekli ortak hareket çağrısı! Libya ile anlaşma Rumları kudurttu

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Atina’ya AB destekli ortak hareket çağrısı! Libya ile anlaşma Rumları kudurttu

Kıbrıs Rum Kesimi’nin sözde Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve ilgili bakanlarla Atina’da gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasına karşı AB düzeyinde önlem alınması ve Ankara’ya karşı ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu...

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Atina’da gerçekleştirilen temasların ana gündemlerinden biri oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu ile görüştü.

 

Rum basınında yer alan haberlere göre, görüşmelerde Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması, Kıbrıs meselesi, enerji projeleri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile bir araya gelen Dimitriu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına karşı Rum Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen kararı gündeme getirdi. Dimitriu, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı Avrupa Birliği kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini savunarak, bu amaçla yabancı parlamento başkanlarına mektuplar gönderdiğini aktardı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Dimitriu, Ankara’ya karşı uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunulmasını istedi.

 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri değerlendirildi

Görüşmelerde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri de ele alındı. Annita Dimitriu, Türkiye’nin bölgedeki politikalarına karşı Yunanistan ile diplomatik koordinasyonun artırılması gerektiğini ileri sürdü. Rum Meclis Başkanı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumuna karşı üçlü iş birlikleri ve bölgesel ortaklıklardan yararlanılması gerektiğini savundu. Dimitriu, Kıbrıs meselesinde de Yunanistan ile ortak hareket edilmesinin önemine işaret ederek, Avrupa Birliği kurumları nezdinde koordineli girişimlerde bulunulmasını istedi.

 

Türkiye itiraz etmişti, söz konusu proje masada

Dimitriu’nun Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Papastavru ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin itirazlarını dile getirdiği, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesi ele alındı. Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projenin ilerletilmesi gerektiğini belirterek, enerji alanında Yunanistan ile iş birliğinin artırılmasını istedi. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları, enerji depolama sistemleri ve enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması konuları değerlendirildi.

 

AB üzerinden girişim çağrısı

Avrupa İşlerinden Sorumlu Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu ile görüşen Dimitriu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikalarına karşı AB bünyesinde ortak tutum geliştirilmesi gerektiğini savundu. Dimitriu, GKRY ile Yunanistan arasındaki koordinasyonun artırılmasını ve Kıbrıs meselesinin Avrupa kurumlarında gündemde tutulmasını istedi.

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