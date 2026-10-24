Derhal iptal edilsin! İsrail yanlısı komedyen İstanbul'da sahne alacak!

2023 ve 2024 yıllarında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte "Savaşa Hayır" mesajları paylaşan ve ailesiyle Rusya'dan ayrılarak İsrail'e yerleşen Rus komedyen Maksim Galkin; İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü ve binlerce çocuk ile sivilin hayatını kaybettiği soykırım karşısında bambaşka bir tutum sergiledi. Rus komedyen Maksim Galkin'in İstanbul'da sahne alacak olması büyük tepki topladı.

"İSRAİL KAZANACAK" DEMİŞTİ

Sözde 'savaş karşıtı' ve 'özgürlükçü' maskesinin arkasına saklanan Rus kökenli komedyen; pervasız açıklamalarıyla katliam mekanizmasının doğrudan bir parçası olduğunu tescillemişti. 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların hemen ardından İsrail lehine açıklamalar yapan ve saldırıları 'meşru müdafaa' olarak nitelendiren Galkin, "İsrail kazanacak" ifadelerini kullanmış ve İsrail'de yaşamaya devam edeceğini belirtmişti. Tepkilerin odağındaki komedyenin, şartların elvermesi halinde İsrail ordusuna katılarak savaşmaya hazır olduğunu söylediği, bu mümkün olmadığı takdirde ise kan bağışı ve maddi yardımlarla orduya desteğini sürdüreceğini açıkladığı belirtildi.

PROTESTO ÇAĞRISI

Galkin'in İstanbul'da sahne alacağını öğrenen duyarlı vatandaşlar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sosyal medya üzerinden harekete geçti. Filistin'de yaşanan insanlık dramına ve çifte standart uygulayan isimlere tepki gösteren kullanıcılar, etkinliğin iptal edilmesini talep etti. Etkinliğin düzenlenmesi durumunda ise gösteri günü protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

İPTAL ÇAĞRISI YAPILDI

MÜZIKONAIR CEO'su Özcan Beylan da gösterinin gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu. Beylan, İstanbul Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililere iptal çağrısı yaptı. Sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesini istedi.

BİLETLER 6 BİN LİRA İLE 24 BİN LİRA ARASINDA

AVRUPA turnesi kapsamında Türkiye'ye de geleceği öğrenilen Galkin'in, yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alacağı belirtildi. Etkinliğin bilet fiyatları ise en düşük 6 bin TL, en yüksek 24 bin TL'den satışa sunuldu.