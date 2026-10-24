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Dünya Zelensky, üçlü barış görüşmesi için tarih verdi: ABD, Rusya ve Ukrayna bir araya gelecek
Dünya

Zelensky, üçlü barış görüşmesi için tarih verdi: ABD, Rusya ve Ukrayna bir araya gelecek

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Zelensky, üçlü barış görüşmesi için tarih verdi: ABD, Rusya ve Ukrayna bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, kanlı savaşın sona erdirilmesi adına diplomasi trafiğinde dev bir adım atıldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşen Zelensky, Ukrayna-ABD-Rusya arasında üçlü toplantı yapılması konusunda uzlaşmaya varıldığını ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın bitirilmesi yönünde Rusya-ABD-Ukrayna olarak üçlü görüşmelerin yeniden yapılması için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hudson Enstitüsü'ne yönelik konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki önemli gelişmeleri değerlendirdiğini belirtti.

Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le telefonda görüştüklerini aktaran Zelensky, görüşmede son günlerde Norveç'in başkenti Oslo ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen toplantıları ele aldıklarını vurguladı.

Zelensky, savaşın sona ermesi için Rusya-ABD-Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin tekrar yapılması için her gün hazır olduklarının altını çizerek, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü toplantı yapılması konusunda anlaştık. Kasımın ilk yarısında görüşmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelensky, "Teknik düzeydeki üçlü görüşmelerden liderler toplantısına geçmemiz gerekiyor çünkü kilit konular ancak bu düzeyde çözülebilir" yorumunu yaptı.

"STARLINK HİZMETİNDEKİ SORUN HENÜZ GİDERİLMEDİ"

Zelensky, SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusunun kullandığı askeri paketi internet hizmetinin çalışma hızındaki kısıtlamalar nedeniyle yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti:

“Söz konusu çalışma hızları henüz eski haline getirilmedi. Rus balistik füzelerine karşı koruma sağlamak için gerekli olan önleyici füzelerin teslimatı da hala gecikiyor. Daha önce üzerinde anlaşılan önleyici füzeleri bekliyoruz ama henüz gelmediler. Bu gerçek bir sorun çünkü Ruslar neredeyse her gün bize saldırıyor.”

Zelensky, Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetleri için Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin hizmetinde kısıtlamaların yaşanmasının bazı zorluklar yarattığını ifade etti.

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