Mustafa Ceylan: Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz plan yapanlar duvara tosladı

Akit Gazetesi yazarı Mustafa Ceylan, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü politikayı ve Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nın bölgedeki dengelere etkisini gündemine taşıdı.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının önemine dikkat çeken Ceylan, anlaşmaya ilk dönemlerde karşı çıkan Doğu Libya cephesinin de mutabakatı onaylamasının Ankara açısından önemli bir diplomatik kazanım olduğunu kaydetti.

“7 YIL BOYUNCA İLMEK İLMEK DOKUNAN DİPLOMASİ”

Ceylan, Türkiye’nin Libya politikasına yönelik geçmişte yapılan eleştirileri hatırlatarak, Ankara’nın yıllar boyunca sürdürdüğü diplomatik temasların sonuç verdiğini ifade etti.

Doğu Libya’daki Temsilciler Meclisi’nin 2020’nin başında anlaşmaya karşı çıktığını hatırlatan Ceylan, gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye’nin hamlesinin akamete uğradığını zannedenler, devlet aklının sabrını ve 7 yıl boyunca ilmek ilmek dokunan o muazzam diplomasi trafiğini hesaba katamadı.”

Ceylan, yaşanan gelişmeyle Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmayı öngören tezlerinin de büyük darbe aldığını vurguladı.

İSRAİL BASININDAKİ ENDİŞEYE DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Ceylan yazısında İsrail basınında Türkiye-Libya yakınlaşmasına ilişkin yapılan değerlendirmelere de geniş yer ayırdı.

İsrail gazetesi Maariv’in gelişmeleri “Gerçek bir tehlike: Türkiye’nin yakınlaşması İsrail’i etkileyecek” ifadeleriyle değerlendirdiğini aktaran Ceylan, Tel Aviv yönetiminin endişesinin temelinde Doğu Akdeniz’de planlanan enerji ve elektrik bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Ceylan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya uzatılması planlanan bazı projelerin Türkiye’nin deniz yetki alanlarıyla kesiştiğine dikkat çekerek, Ankara yok sayılarak Doğu Akdeniz’de yeni güzergâhlar oluşturulmasının artık mümkün olmadığını ifade etti.

“TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN ALTIN FIRSAT”

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda Türkiye’nin Akdeniz’de artan etkisinin Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail’de endişeye neden olduğunun dile getirildiğini aktaran Ceylan, İsrail medyasında anlaşmanın Türk şirketleri açısından “altın bir fırsat” olarak nitelendirildiğine de dikkat çekti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisine biçilen sınırlara razı olmadığını belirten Ceylan, Ankara’nın Mavi Vatan politikasıyla deniz yetki alanlarındaki haklarını korumaya devam ettiğini vurguladı.

“MAVİ VATAN’DA SÖZ DE, KARAR DA, MÜHÜR DE TÜRKİYE’NİNDİR”

Mustafa Ceylan, Türkiye-Libya anlaşmasının yıllara yayılan stratejik politikanın sonucu olduğunu belirterek yazısını şu ifadelerle tamamladı:

“Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz plan yapanlar, Ankara’yı yok sayarak enerji koridorları çizenler bir kez daha duvara tosladı. Artık herkes şu hakikati zihnine kazımalıdır: Mavi Vatan’da söz de, karar da, mühür de Türkiye’nindir!”

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