Kulüplerin canını yakan fatura: Derbiler başka sonrası bambaşka!

En fazla ceza alan isimler Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 16 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Rekabette özellikle 2018-19 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonraki olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı. Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'daki TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.