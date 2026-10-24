Kulüplerin canını yakan fatura: Derbiler başka sonrası bambaşka!

2024-2025 sezonu: Süper Lig ilk yarı (21 Eylül 2024) Fenerbahçe: 336 bin lira para cezası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 150 bin lira para cezası Galatasaray: 433 bin 500 lira para cezası Süper Lig ikinci yarı (24 Şubat 2025) Fenerbahçe: 1 milyon 620 bin lira para cezası, teknik direktör Jose Mourinho'ya 2 maç men ve 558 bin 500 lira para cezası Galatasaray: 693 bin lira para cezası, teknik direktör Okan Buruk 1 maç men ve 500 bin lira para cezası Türkiye Kupası (2 Nisan 2025) Fenerbahçe: 900 bin 750 lira para cezası, teknik direktör Jose Mourinho 3 maç men ve 292 bin 500 lira, sportif direktör Mario Branco 117 bin lira, antrenör Salvatore Foti 4 maç men ve 117 bin lira, antrenör Sandro Zufic 4 maç men ve 78 bin lira, futbolcular Fred 3 maç men ve 58 bin 500 lira, Mert Hakan Yandaş 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası Galatasaray: 222 bin lira para cezası, futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay birer maç men ve 58'er bin lira para cezası