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Siyaset Anne ve babaya dua! Erdoğan’dan kabir ziyareti
Siyaset

Anne ve babaya dua! Erdoğan’dan kabir ziyareti

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Anne ve babaya dua! Erdoğan’dan kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerine ziyarette bulunarak dua eden Erdoğan, daha sonra Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.

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