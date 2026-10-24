Theo Hernandez’in eşinden Avrupa’daki şiddet görüntülerine olay tepki: “Başka seçenek kalmadı”

Al Hilal forması giyen Fransız futbolcu Theo Hernandez’in eşi Zoe Cristofoli, Avrupa’daki hırsızlık ve şiddet olaylarına ilişkin yaptığı sert açıklamalarla gündeme geldi.

İtalyan influencer, Milano’da bir iş yeri sahibinin soygun sırasında dükkanını sopayla korumaya çalıştığı görüntüler üzerinden Avrupa’daki güvenlik politikalarını eleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Cristofoli, halen yaşadığı Suudi Arabistan’daki cezai uygulamaları örnek göstererek hırsızlık suçuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cristofoli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan’da hırsızlık yaparsan, ellerini keserler! Başta, ‘Bu fazla mı?’ diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Mazeret yok, sadece ortadan kaldırılmalılar” ifadelerini kullandı.

“SUUDİ ARABİSTAN’DA KALMAYI UMUYORUM”

Suudi Arabistan’daki yaşamından memnun olduğunu belirten Cristofoli, mümkün olduğu kadar uzun süre ülkede kalmak istediğini söyledi.

İtalya’dan herhangi bir beklentisinin bulunmadığını ifade eden Cristofoli, hayatını kendi emeğiyle kurduğunu ve yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesine vergi ödemeye devam ettiğini belirtti.

Cristofoli, “İtalyan olmaktan gurur duyuyorum ve her zaman duyacağım” dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN “IRKÇI DEĞİLİM” AÇIKLAMASI

Cristofoli’nin sert ifadeleri sosyal medyada tartışmalara neden olurken, İtalyan influencer kendisine yöneltilen “ırkçılık” eleştirilerine de cevap verdi.

“Irkçı değilim ve asla da olmayacağım” diyen Cristofoli; İtalya, Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde görülen şiddet olaylarının nedenlerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Avrupa’daki mevcut tablonun nasıl ortaya çıktığının tartışılması gerektiğini savunan Cristofoli, “Neden bu noktaya geldik? Ne yanlış gitti? Yıllar boyunca neyi hafife aldık?” sorularını yöneltti.

“ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Sözlerinin belirli bir etnik veya toplumsal gruba yönelik olmadığını savunan Cristofoli, açıklamasının sonunda şiddetin hiçbir koşulda meşru görülemeyeceğini belirtti.

Cristofoli, “Bir sorunu görmezden gelmek, onun ortadan kalkmasını sağlamaz. Bugün durum böyle, yarın ne olacak? Şiddet asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.