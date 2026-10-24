  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Faik Öztrak’a "batık banka" tepkisi: 19 bankanın parası nerede? PKK’nın arka bahçesine çevrilen barolar terörden temizleniyor! İzmir Barosu tamam: Sıra İstanbul Barosu'nda! ​Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu Tutuklanan CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı 3 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasında yeni gelişme: 2 kişiye gözaltı! Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok" Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı! Mesut Özil, FIFA'yı yerin dibine soktu
Gündem Theo Hernandez’in eşinden Avrupa’daki şiddet görüntülerine olay tepki: “Başka seçenek kalmadı”
Gündem

Theo Hernandez’in eşinden Avrupa’daki şiddet görüntülerine olay tepki: “Başka seçenek kalmadı”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Theo Hernandez’in eşinden Avrupa’daki şiddet görüntülerine olay tepki: "Başka seçenek kalmadı"

Al Hilal’in dünyaca ünlü yıldızı Theo Hernandez’in eşi Zoe Cristofoli, Milano’da yaşanan soygun görüntülerinin ardından Avrupa’daki güvenlik sorunlarını hedef aldı. Suudi Arabistan’daki hırsızlık cezalarını örnek gösteren İtalyan influencer, “Başta ‘Bu fazla mı?’ diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum” sözleriyle tartışma başlattı. Cristofoli, gelen tepkilerin ardından “Irkçı değilim” açıklamasında bulundu.

Al Hilal forması giyen Fransız futbolcu Theo Hernandez’in eşi Zoe Cristofoli, Avrupa’daki hırsızlık ve şiddet olaylarına ilişkin yaptığı sert açıklamalarla gündeme geldi.

İtalyan influencer, Milano’da bir iş yeri sahibinin soygun sırasında dükkanını sopayla korumaya çalıştığı görüntüler üzerinden Avrupa’daki güvenlik politikalarını eleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Cristofoli, halen yaşadığı Suudi Arabistan’daki cezai uygulamaları örnek göstererek hırsızlık suçuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cristofoli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan’da hırsızlık yaparsan, ellerini keserler! Başta, ‘Bu fazla mı?’ diye düşündüm. Artık bu tür hayvanları sakinleştirmek için başka bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Mazeret yok, sadece ortadan kaldırılmalılar” ifadelerini kullandı.

“SUUDİ ARABİSTAN’DA KALMAYI UMUYORUM”

Suudi Arabistan’daki yaşamından memnun olduğunu belirten Cristofoli, mümkün olduğu kadar uzun süre ülkede kalmak istediğini söyledi.

İtalya’dan herhangi bir beklentisinin bulunmadığını ifade eden Cristofoli, hayatını kendi emeğiyle kurduğunu ve yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesine vergi ödemeye devam ettiğini belirtti.

Cristofoli, “İtalyan olmaktan gurur duyuyorum ve her zaman duyacağım” dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN “IRKÇI DEĞİLİM” AÇIKLAMASI

Cristofoli’nin sert ifadeleri sosyal medyada tartışmalara neden olurken, İtalyan influencer kendisine yöneltilen “ırkçılık” eleştirilerine de cevap verdi.

“Irkçı değilim ve asla da olmayacağım” diyen Cristofoli; İtalya, Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde görülen şiddet olaylarının nedenlerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Avrupa’daki mevcut tablonun nasıl ortaya çıktığının tartışılması gerektiğini savunan Cristofoli, “Neden bu noktaya geldik? Ne yanlış gitti? Yıllar boyunca neyi hafife aldık?” sorularını yöneltti.

“ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Sözlerinin belirli bir etnik veya toplumsal gruba yönelik olmadığını savunan Cristofoli, açıklamasının sonunda şiddetin hiçbir koşulda meşru görülemeyeceğini belirtti.

Cristofoli, “Bir sorunu görmezden gelmek, onun ortadan kalkmasını sağlamaz. Bugün durum böyle, yarın ne olacak? Şiddet asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"Gelecekte imam olmak istiyorum" demişti! Ünlü futbolcudan dinleyenleri mest eden Kur’an-ı Kerim tilaveti
“Gelecekte imam olmak istiyorum” demişti! Ünlü futbolcudan dinleyenleri mest eden Kur’an-ı Kerim tilaveti

Dünya

“Gelecekte imam olmak istiyorum” demişti! Ünlü futbolcudan dinleyenleri mest eden Kur’an-ı Kerim tilaveti

Hayali önce hafız sonra imam olmaktı! Dünyaca ünlü futbolcu bu kez futboluyla değil, Kur'an-ı Kerim ile büyüledi!
Hayali önce hafız sonra imam olmaktı! Dünyaca ünlü futbolcu bu kez futboluyla değil, Kur'an-ı Kerim ile büyüledi!

Gündem

Hayali önce hafız sonra imam olmaktı! Dünyaca ünlü futbolcu bu kez futboluyla değil, Kur'an-ı Kerim ile büyüledi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23