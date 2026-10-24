Kültür Yolu Festivali 4. kez İzmir'de! Tam 9 gün sürecek!

“TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İZMİR’E ÇOK YAKIŞTI” Açılış programında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “İzmir’in benimsediği, keyif aldığı ve her geçen yıl özlemle beklediği bir festival haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla örtüşen takvimiyle İzmir’e çok yakıştı. 1 Kasım’a kadar sürecek festival boyunca İzmirli sanatseverler ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler; opera, bale, konser, tiyatro ve sergilerin yanı sıra şehrimizin zengin gastronomi kültürüyle buluşacak. Deniz ürünlerinden tencere yemeklerine, sokak lezzetlerinden kahvaltılık ürünlere kadar İzmir’in zengin mutfak kültürünü yansıtan lezzetler, şehrimizde belirlenen 110 gastronomi noktası aracılığıyla tanıtılacak. Festivalin temel amaçlarından biri de İzmir’in kültürünü, tarihini, geleneklerini ve gastronomi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak. Bu doğrultuda çocuklarımız için de özel etkinlik alanları oluşturuldu. Kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılması ve bu değerlerin yaşatılması büyük önem taşıyor. Bu büyük organizasyonun arkasında aylar süren hazırlıklar, ciddi bir emek ve güçlü bir iş birliği bulunuyor. İzmir’i Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Bakanlığımızın ilgili birimlerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, gastronomi dünyasının temsilcilerine, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, her yıl daha da gelişerek başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.