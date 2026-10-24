Ali Karahasanoğlu o sözlere dikkat çekti: “Adaletli olmak ömrü uzatır”

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Karahasanoğlu, zaman zaman Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarını eleştirdiklerini hatırlatırken, Özkaya'nın farklı kesimlere karşı ayrım yapmadan adalet vurgusunda bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

“ADALETLİ OLMAK ÖMRÜ UZATIR”

Özkaya'nın, “Bir insan uzun ömürlü olmak isterse adaletli olsun. Bu durum devletler için de geçerlidir. Adaletli olmak ömrü uzatır” sözlerini öne çıkaran Karahasanoğlu, geçmişte yüksek yargı makamlarında toplumun inancı veya yaşam biçimi üzerinden ayrıştırıldığı dönemlere işaret etti.

Özkaya'nın gençlere yönelik şu mesajını da aktardı:

“Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi görevi üstlenirseniz üstlenin asla adaletten ayrılmayın.”

KARAHASANOĞLU: ALLAH RAZI OLSUN KADİR BEY

Karahasanoğlu, yazısında son dönemde gündeme gelen yolsuzluk tartışmalarına da değinerek, münferit yanlışlar üzerinden bütün dindar kesimlerin veya devlet kadrolarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Kadir Özkaya'nın makamından ayrılmaya hazırlandığı bir dönemde menfaat, etik ve vicdan konusunda yaptığı açıklamaların ayrıca önemli olduğunu belirten Karahasanoğlu, yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Allah razı olsun Kadir Bey. Allah razı olsun Kadir Beylere, o makamlara gelişlerinde engel çıkaran sistemi revize edenlerden...”

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