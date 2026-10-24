Denizin altında mezar bulundu!

Norveçli bilim insanları, Arktik Okyanusu’nun derinliklerinde tüp kurtlarıyla kaplı bir alanı incelerken tortulların altında balina kemikleri ve dişleri buldu. Tesadüfen ortaya çıkarılan kalıntılar, derin deniz canlıları için önemli bir besin kaynağı olan “balina düşüşü” alanlarının gözden kaçabileceğini gösterdi.

Norveç’in ulusal deniz tabanı haritalama programı MAREANO kapsamında çalışan araştırmacılar, uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) deniz tabanını incelerken çevresinden farklı görünen yoğun bir tüp kurdu kümesi fark etti.

Uzun ve ince gövdeleri deniz tabanından yukarı uzanan canlıların bulunduğu noktadan örnek alındığında, aracın görüş alanını kısa süreliğine siyah bir bulut kapladı. Bulutun dağılmasıyla kemiklerin ve dişlerin arasında yaşayan çok sayıda canlı ortaya çıktı.

Yüzeye çıkarılan örneklerin incelenmesi, ekibin bir balinanın kalıntılarına rastladığını gösterdi.

Ölen balinaların deniz tabanına çökmesiyle oluşan ve “balina düşüşü” adı verilen alanlar, derin deniz ekosistemleri için önemli bir besin kaynağı sağlıyor.

Çürüyen et ve kemikler çok sayıda canlıyı beslerken tür çeşitliliğini artırıyor. Bu alanlar, bazı türlerin farklı bölgelere yayılmasına yardımcı olan birer geçiş noktası işlevi de görüyor. Ayrıca karbonun tutulmasına, kükürt, azot ve fosfor döngülerine katkıda bulunuyor.

MAREANO ekibi, keşfin görünüşte sıradan deniz tabanı alanlarının bile sıra dışı ekosistemler barındırabileceğini gösterdiğini vurguladı.

Balina kemiklerinin zamanla tortulların altına gömülmesi, bu yaşam alanlarının tespitini zorlaştırabiliyor. Araştırmacılar, henüz yeterince tanınmayan bu ekosistemlerin gelecekteki derin deniz madenciliği faaliyetlerinden zarar görebileceğine dikkat çekiyor.