Tom Barrack'tan İran çıkışı: Hafta sonu operasyon sinyali!

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyonun hafta sonu gerçekleşebileceğine ilişkin sözleri gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump da İran’a karşı yeni bir operasyon düzenleyebileceklerini belirterek, “İran’dan sonra Küba’nın da icabına bakacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın programına katıldı. Barrack ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği sinyalini verdi. Öte yandan Trump, yaptığı açıklamada İran'ın yanı sıra Küba'nın da ABD'nin olası saldırı hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine atıfta bulunan Barrack, "Başkan bu konuda çok net. Bir anlaşmaya açık, görüşmelere hazır ve ulaşılabilir durumda. Aylardır, aylardır ve aylardır müzakere masasında bulunuyoruz. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği ve tüm bunlar, tamamlanması gereken bölümün ayrıntıları ve noktalama işaretleri niteliğinde" dedi. Trump'ın Temsilcisi Barrack, Washington'ın "dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, askeri saldırıların sona ermesi ve müttefikimiz İsrail'e ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması konusunda bir pazarlık yürüttüğünü" söyledi.

"ANLAŞMAYA VARAMAZSAK BUNUN BİR SONUCU OLACAKTIR"

ABD'nin diplomatik bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirten Barrack, "Ancak anlaşmaya varamazsak ve dünyayı, müttefiklerimizi ve Körfez ülkelerini tehdit etmeyi sürdürürseniz bunun bir sonucu olacaktır. Bu sonucun rejim değişikliği olmayacak. ABD Başkanı, rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Onun istediği, rehinelerin olmadığı, tehditlerin bulunmadığı ve dünyanın sakinleşebileceği bir denge oluşturmak ve mevcut durumu güvence altına almak. Rejim değişikliğiyle ilgili sorun her zaman şudur: Ertesi gün ne olacak?" diye konuştu.

TRUMP'TAN İRAN'A "DESTANSI" SALDIRI MESAJI

Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri çerçevesinde Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin düzenlediği etkinlikte konuştu. İran'a karşı mücadelede çok iyi bir noktada olduklarını söyleyen Trump, "İran'ın bittiğini" savundu.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini söyleyerek, "Ardından Destansı Öfke Operasyonu ile geri kalanını da hallettik. Gerçekten de tam anlamıyla destansı bir öfkeydi." ifadelerini kullandı.

"Belki küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha yaparız ya da kendileri anlaşmaya yanaşırlar." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemelerinin son derece önemli, değerli bir kazanım olduğunu vurguladı.

"İRAN'DAN DÖNERKEN KÜBA MESELESİNİ HALLEDECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump, Küba'ya en yakın ABD toprağı Florida'da yaptığı konuşmasında, ada ülkesine de mesaj gönderdi. Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirten Trump, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." diye konuştu.

Trump, Küba'yı "teslim almak" için, İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını söyledi.

ABD Başkanı, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "iki süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, toplamda 4 milyon 500 bin varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip iki süper petrol tankerinin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı ve patlama meydana geldiği ifade edilirken, gemi personelinin patlamanın ardından gemileri terk ettiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, patlama sonrası gemilerin motor kısmında büyük hasar meydana geldiği ve gemilerin hareket edemediği vurgulanırken, mayına çarpan gemilerin görüntüleri de devlet televizyonunda yayımlandı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.