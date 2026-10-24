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Spor Göztepe evinde kazanmak istiyor!
Spor

Göztepe evinde kazanmak istiyor!

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Göztepe evinde kazanmak istiyor!

Süper Lig’de son 2 deplasman maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe, Arca Çorum FK’yı sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sezonun ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Kocaelispor deplasmanlarından 6 puanla dönerek düşme hattından çıkan Göztepe, bu kez taraftarının karşısında seriyi sürdürmenin peşinde. Göztepe yarın 9'uncu hafta maçında evinde Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan stoper Furkan Bayır ve sağ bek Ogün Bayrak maçta forma giyemeyecek.

 

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 150, 5'inci ve 6'ncı kategori 550, misafir tribünü ise 650 TL olarak satışa çıktı. Son iç saha maçını 20 Ekim 2026 tarihinde Çaykur Rizespor'la oynayan Göztepe tam 35 gün sonra taraftarına kavuşacak. İlk 6 haftada galibiyet alamayan Göztepe son iki maçını kazanıp puanını 9 yaptı ve düşme hattında çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK ise 13 puan toplayıp haftaya 7'nci sırada girdi.

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