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Gündem CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi
Gündem

CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi

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CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi

İstanbul'da bir belediye daha Yeni Parti'ye geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Maltepe Belediye Başkanı seçilen Esin Köymen, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ESİN KÖYMEN, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Çeyrek asırdır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini belirten Köymen, “Siyaset; eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek, halkın iradesini ve kamusal yararı her şeyin üzerinde tutmaktır. Değişen koşullar ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında, yeni yollar açabilmek de siyasi sorumluluğun bir parçasıdır. Bu anlayışla, çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Sayın Özgür Özel’in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim” dedi.

 

Köymen, "Bu karar, geçmiş mücadelemi, siyasi düşüncelerimi ve geleceğe dair inancımı, yol arkadaşlarımla birlikte değerlendirdiğim bir sürecin sonucudur. Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim. Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı. Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun" dedi.

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