Hitler’in Kartal Yuvası yandı

Yapının Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama yeri olarak kullanıldığı, Adolf Hitler'in de burada diplomatları ve başka yabancı misafirleri ağırladığı ancak nadiren kullandığı ifade ediliyor. Kehlsteinhaus'un nasyonal sosyalizm döneminde daha çok Nazilerin üst yönetim çevresi tarafından dinlenme ve özel kutlamalar için kullanıldığı belirtiliyor.