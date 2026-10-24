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Hitler’in Kartal Yuvası yandı

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AA Giriş Tarihi:

Hitler’in Kartal Yuvası yandı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde, Nazi lideri Adolf Hitler’in de kullandığı ve “Kartal Yuvası” olarak tanınan tarihi Kehlsteinhaus dağ evinde yangın çıktı.

#1
Foto - Hitler’in Kartal Yuvası yandı

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam 21.15 civarında Berchtesgaden’deki Obersalzberg bölgesinde bulunan Kehlsteinhaus’ta yangın alarmı verildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin binanın tamamen alevler içinde olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

#2
Foto - Hitler’in Kartal Yuvası yandı

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle yangın söndürme araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı bilgisi verilen açıklamada, yapının içine ve çevresine ancak solunum koruma ekipmanlarıyla girilebildiği kaydedildi. Yangını söndürme faaliyetlerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şimdiye kadar söz konusu evde kimsenin bulunmadığı ve yangından dolayı kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

#3
Foto - Hitler’in Kartal Yuvası yandı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Açıklamada olaya ilişkin Traunstein polisi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yangının çıkmasından kısa süre sonra polisin dikkatini çeken bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu kişinin yangınla bağlantısı olup olmadığının soruşturulduğu kaydedildi. 1938’de 1834 metre yükseklikte inşa edilen yapı bugün restoran olarak kullanılıyor ve binanın terasında yer alan sergide yapının tarihi anlatılıyor.

#4
Foto - Hitler’in Kartal Yuvası yandı

Yapının Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama yeri olarak kullanıldığı, Adolf Hitler'in de burada diplomatları ve başka yabancı misafirleri ağırladığı ancak nadiren kullandığı ifade ediliyor. Kehlsteinhaus'un nasyonal sosyalizm döneminde daha çok Nazilerin üst yönetim çevresi tarafından dinlenme ve özel kutlamalar için kullanıldığı belirtiliyor.

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