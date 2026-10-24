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Sağlık
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Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

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Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Merkezi, düzenlenen törenin ardından hasta kabulüne başladı.

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Foto - Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

Hastanede 6 yataklı Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, törende yaptığı konuşmada, merkezin Sağlık Bakanlığının desteğiyle kente kazandırıldığını belirterek, emeği geçen akademisyenlere, hastane yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kentte bir ilki daha gerçekleştirdiklerini, özellikle sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirten Yavuz, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli, nitelikli ve bilimsel sağlık hizmeti sunmak için çalışıyor. En büyük alkışı onlar hak ediyor. İnme Merkezi 6 yataklı bir yoğun bakım. 2 anjiyo cihazımız mevcut." dedi.

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Foto - Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

Merkezin sorumlusu Uzman Dr. Fikret Bakla da merkez sayesinde hastaların çevre illere sevk edilmeden tedavi edilebileceğini belirtti. Bakla, şunları kaydetti: "Merkezde, trombolitik (pıhtıya yönelik ilaç tedavisi), damar içi anjiyografi ve pıhtı çıkarma işlemleri yapılmakta. Bundan sonra beyin anjiyografisiyle tanısal işlemler ve karotis stentleme işlemleri de yapılacak. Hem ilimiz hem de çevre iller için bir umut kapısı olacak. İnmede önemli olan zaman. Başka bir merkeze sevk edilmesine gerek kalmadan burada hastalara hızlı bir şekilde müdahale edilecek." Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Temiz ise üniversite olarak merkeze akademik destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

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Foto - Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

MERKEZDE ACİL GELEN HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ: Bu arada Ömerli ilçesinde yaşayan konuşma bozukluğu ve vücudunun sağ tarafında güç kaybı gelişen 57 yaşındaki Birgül Yılmaz, yaklaşık 2 saat içinde hastaneye ulaştırıldı. Merkezde yapılan müdahale ile mekanik trombektomi uygulanan Yılmaz'ın tıkalı beyin damarı açıldı, tedavinin ardından servise alındı.

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Foto - Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

İl Sağlık Müdürü Yavuz ve beraberindekiler Yılmaz'ı serviste ziyaret etti. Hastanın eşi Cengiz Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde yemek öncesinde sohbet ettikleri sırada tansiyon ve şeker hastası eşinin konuşmasının aniden bozulduğunu anlattı. Önce ilçe hastanesine başvurduklarını, ardından Mardin'e sevk edildiklerini ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eşinin tıkalı damarının açıldığını belirten Yılmaz, "Bizimle ilgilendiler, hemen ameliyata aldılar, damarları açtılar. Şu an çok iyi, çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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