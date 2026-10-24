Mardin’de bir ilk: İnme Merkezi hizmete açıldı

Merkezin sorumlusu Uzman Dr. Fikret Bakla da merkez sayesinde hastaların çevre illere sevk edilmeden tedavi edilebileceğini belirtti. Bakla, şunları kaydetti: "Merkezde, trombolitik (pıhtıya yönelik ilaç tedavisi), damar içi anjiyografi ve pıhtı çıkarma işlemleri yapılmakta. Bundan sonra beyin anjiyografisiyle tanısal işlemler ve karotis stentleme işlemleri de yapılacak. Hem ilimiz hem de çevre iller için bir umut kapısı olacak. İnmede önemli olan zaman. Başka bir merkeze sevk edilmesine gerek kalmadan burada hastalara hızlı bir şekilde müdahale edilecek." Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Temiz ise üniversite olarak merkeze akademik destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.