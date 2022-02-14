Putin'in gözdesi sahne aldı! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

Batılı ülkelerin peş peşe tahliye kararı verdiği Ukrayna'da büyükelçilikler boşaltılırken, BBC muhabiri Zhanna Bezpiatchuk Kiev'de veya ülkenin diğer büyük şehirlerinde panik belirtisi olmadığını bildiriyor. Ancak Bezpiatchuk Ukraynalıların Rusya'dan gelen tehdidi giderek daha ciddiye almaya başladıklarını ve kendi acil durum önlemlerini aldıklarını belirtiyor. Kiev belediye başkanlığı, önlem olarak başkentin üç milyon sakini için acil tahliye planı hazırladı.

Rus Ria yayın organı, Ukrayna Parlamentosu'nun milletvekillerine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini yazdı. Haber, Yaşam Partisi lideri ve parlamento başkan yardımcısı Vadim Rabinoviç'in Facebook paylaşımına dayandırıldı. 'Verkhovna Rada' adıyla bilinen Ukrayna Parlamentosu'nda 450 milletvekili bulunuyor.

Ukrayna'yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatan Rus ordusunun tatbikatları sürerken, Moskova'nın desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçılar İngiliz askerlerinin Ukrayna ordusuyla birlikte ateş açtığını ileri sürüyor.

Ukrayna'ya tanksavar füzesi NLAW gönderen İngiliz ordusu aynı zamanda askeri eğitmenleri de Doğu Avrupa ülkesine yolladı. Ria'daki habere göre, kağıt üstündeki Lugansk Halk Cumhuriyeti İngiliz eğitmenlerin Ukrayna askerleriyle birlikte NLAW atışları yaptığını iddia ediyor. Dmitrovka bölgesinde gerçekleştiği savunulan atışlara ilişkin herhangi bir kanıt sunulmadı.

8 yıl öncesini hatırlatan röportaj

Rus medyasının propaganda savaşına hız verdiği görülüyor. Resmi televizyon Rossiya 1'in tanınmış sunucusu Dmitry Kiselyov, Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılarla cephe hattında röportaj yaptı.

Putin'in medyadaki sözcüsü olarak bilinen Kiselyov, Ukrayna ordusunun Donbas'ta binlerce sivili işkence edip vahşice öldürdüğünü söyledi. Kiselyov'a konuşan Rus yanlısı ayrılıkçılardan biri ise, mikrofona "Ukraynalı milliyetçiler 'Geleceğiz ve hepinizi keseceğiz. Çocuklarınızı tellere asacağız' diyor" ifadesini kullandı.

Rus medyasındaki propagandanın yaygınlaşması, Kırım Yarımadası'na el konulan 2014 yılındaki gerilimi hatırlatıyor. Söz konusu dönemde Dmitry Kiselyov Russia Today'da benzer yayınlar yapmıştı.

Ayrıca sunucunun Rossiya 1 televizyonunda her hafta sonu hazırladığı Haftanın Haberleri adlı program, Kremlin'in Ukrayna'ya yönelik dezenformasyon kampanyasında anahtar role sahip. Rusçası Vesti Nedeli olan program, ülkenin en çok izlenen yayınlarından biri.