0553 313 94 23

Putin'in gözdesi 'Orsk' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği Rus Donanması’na ait ’Orsk’ adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:00
Putin'in gözdesi 'Orsk' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettikleri görüldü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:00
  1. Karadeniz
  2. Rusya
  3. İstanbul Boğazı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Başkanı Uysal: Kimseyi mağdur etmedik
    1. İBB Başkanı Uysal: Kimseyi mağdur..
    2. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Donald..
    3. Kemal Kılıçdaroğlu Trump'ın olay..
    4. "Donald Trump'ın kararının ekonomik..
    5. Memur-Sen'den 'ortak hareket' çağrısı
    6. Apple CEO'su ile Donald Trump'ın..
    7. Kolları olmayan suçlu, araba..
    8. Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4..
    9. Müslüman olmayanlara kurban eti..
    10. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!..
    11. Şırnak'ta operasyon! 4 PKK'lı terörist..
    12. Binali Yıldırım: Yaptırım kararları..
    13. Şanlıurfa'da TIR faciası! Yaşlı kadın..
    14. Bursa'da korkutan yangın! Ekipler..
    15. Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba,..
    16. Altın ve dolarda son durum
    17. Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?
    18. İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi..
    19. Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç..
    20. Yıldırım'dan dolar açıklaması!
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret