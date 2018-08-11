Putin'in gözdesi 'Orsk' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği Rus Donanması’na ait ’Orsk’ adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:00
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ
Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.
Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettikleri görüldü.
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