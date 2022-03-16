Putin'in gizli servetinin izi bulundu! Özel ekip peşinde

Rusya lideri Vladimir Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, yedi bin otomobili ve hatta herkesten sakladığı gizli malikanesinin olduğu iddia edilmişti. Putin herkesten gizlediği ve geri planda tuttuğu kızlarının serveti de dudak uçuklatan cinsten... Rus oligarklara yönelik mallarına el koyma kararlarını bir bir uygulamaya koyan İngiltere şimdi de Putin'in İngiltere'deki malvarlıklarının peşine düştü. Putin'in gizli servetinin büyük bölümünün İngiltere'de olduğu belirtilirken İngiltere kurduğu özel ekiplerle bu kirli serveti ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

Ukrayna’ya savaş ilan eden Rusya’yı ekonomik olarak çökertme ve yıldırma politikası uygulanmaya devam ediyor. Uygulanan ağır yaptırımlarla zor duruma düşürülüp savaştan vazgeçirilmeye çalışılan Rusya’da oligarklar ilk hedeflerin başında. Özellikle İngiltere’de kümelenen bu yeni nesil Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konuluyor ve ticari işlemleri de yasaklanıyor.

Putin kişisel servetini Londra'da saklıyor, özel ekip arıyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı ile çalışan Ulusal Suç Dairesi (NCA), özel olarak kurulan ‘Kleptokrasi’ birimiyle Putin’in mal varlıklarını bulma hedefinde. Rus liderin milyonlarca poundluk kişisel servetinin Londra’daki mal varlıklarının içine gizlendiği düşünülüyor.

NCA, bu soruşturmayı istihbarat birimleriyle ortak yürütüyor. Öncelikli hedefin ise Putin’in servetinin İngiltere’yle bağlantılı oligarklar izlenerek bulunması olduğu bildiriliyor. Putin’in bu serveti Kremlin’den ‘onaylı’ anlaşmalar sayesinde palazlanan iş insanları üzerinden kazandığına inanılıyor.

2017’de, yine bir başka yaptırım davası için çalışan Bill Browder adındaki finans uzmanının ABD Senatosu’nda verdiği ifadeye göre Rus liderin kişisel serveti 200 milyar Dolar civarında. Bu da onu dünyanın en zengin adamı yapıyor.

İngiltere'de saklanan kirli Rus parası!

Boris Johnson savaşın başladığı ilk günlerde NCA’nın rusya içindeki Kleptokrasi hücreleriyle mücadele başlatacağını duyurmuştu. Rusya’ya karşı ekonomik savaş başlatan İngiltere’nin birincil hedefi ise kendi ülkesinde gizlenen Rus varlıklarına ulaşmak ve bunları dondurmak. Putin için de kişisel olarak yaptırım kararı veren NCA, bu sayede tespit ettiği mal varlıklarını dondurma yetkisine kavuşuyor.

İngiltere'de kurulan bu yeni istihbarat biriminin tek amacı sadece delinen yaptırımları bulmak değil; Rus hükümetiyle ortak çalışan ‘kirlenmiş’ elitleri tespit ederek ilerideki yolsuzlukları da önlemek olarak açıklandı. Bu soruşturma aynı zamanda Putin’in servetini tespit edebilmek için de gerekli.

Resmi kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık gelirini 10 milyon ruble olarak açıkladı. Bu da 70 bin pound gibi bir yıllık maaşa denk geliyor. Oysa gerçeğin bambaşka olduğu neredeyse tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek…

Muhalefet baskı yapıyor

NCA’nın Kremlin'le direkt bağlantısı olan mal varlıklarına ulaşması çok kolay değil. Ulusal Suç Dairesi elde ettiği bilgileri MI5 ve MI6 gibi istihbarat teşkilatlarıyla paylaşarak bu sonuçların geçerliliğini kanıtlamak zorunda olacak.

İngiltere’de gerçekleşecek bu soruşturmalar için muhalefet kanadından da iktidara baskı yapılmaya devam ediliyor. İşçi Partili vekiller iktidara yaptırımların uygulanmasında geç kalındığını söyleyerek kararların daha hızlı alınıp uygulamaya konması gerektiğini hatırlatıyor.

İşin ucu Belarus lideri Lukaşenko'ya kadar uzanacak gibi görünüyor

NCA ise çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü; araştırmanın Putin’den sonra mutlaka Belarus gibi Rusya’ya bu savaşta destek veren ülkelere de uzanacağının garantisini veriyor.

Kleptokrasi nedir?

Putin'in kamuoyundan sakladığı ve geri planda tuttuğu kızlarının servetinin de dudak uçuklatacak cinsten olduğu belirtiliyor.

Bu kavram bir ülkede iktidarı ele geçiren bir siyasi grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması anlamında kullanılan terim.