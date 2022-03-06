Putin'in eski danışmanı, onu durdurmanın tek yolunu açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11. güne girilirken, yarın gerçekleştirilecek 3. tur müzakere görüşmelerinden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İki ülke arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı da merak edilirken Putin'in eski danışmanı Andrei Illarionov, Rus lideri durdurmanın tek yolunu anlattı.

Önceden Putin'in ekonomi danışmanlığını yapan Andrei Illarionov, "Putin'i durdurmanın tek yolu ona karşı direnmektir. Ukraynalılar şu anda kahramanca direniyorlar ve buna devam etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in kaybettiği yönündeki yorumların yanlış olduğunu dile getiren Illarionov, "Putin hesabını yapan ve hedefine konsantre olmuş biri. Aklını kaybetmiş değil, Avrupalı liderler bu konuda yanılıyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com