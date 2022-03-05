  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'i tehdit videosu ortaya çıktı: Moskova'yı vururuz
Dünya

Putin'i tehdit videosu ortaya çıktı: Moskova'yı vururuz

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bir golfçü ile yaptığı telefon görüşmesi basına sızdı. Videoda Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i nasıl tehdit ettiği aktarılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 12:21:00 -

Golfçü John Daly'nin California’daki Hoag Classic turnuvasında hoparlör açarak gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump, Putin için "Hepsi onun bir nükleer güç olduğunu biliyorlar. Sanki ondan korkuyorlar" dedi.

Newport Beach Country Club'da otururken, aramayı yanıtlayan Daly'yi bir görgü tanığı videoya çekti.

"'Vladimir, sen yaparsan Moskova'yı vururuz'"

Trump, Daly ile konuşmasında "Biliyorsun, o benim arkadaşımdı. Onunla çok iyi anlaşıyordum. 'Vladimir, sen yaparsan Moskova'yı vururuz' dedim, ona 'Moskova'yı vuracağız' dedim" ifadelerini kullandı.

Trump ve Daly, görünüşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunurken, Trump'ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili neyi ima ettiği ise net değil.

Video yeni

ABD merkezli Business Insider, konuyla ilgili Trump'ın danışmanlarına ulaşmak istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Business Insider, videoyu çeken turnuva katılımcısı aracılığıyla videonun tarihini ve yerini doğruladıklarını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay