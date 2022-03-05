Putin'i tehdit videosu ortaya çıktı: Moskova'yı vururuz

Golfçü John Daly'nin California’daki Hoag Classic turnuvasında hoparlör açarak gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump, Putin için "Hepsi onun bir nükleer güç olduğunu biliyorlar. Sanki ondan korkuyorlar" dedi.

Newport Beach Country Club'da otururken, aramayı yanıtlayan Daly'yi bir görgü tanığı videoya çekti.

"'Vladimir, sen yaparsan Moskova'yı vururuz'"

Trump, Daly ile konuşmasında "Biliyorsun, o benim arkadaşımdı. Onunla çok iyi anlaşıyordum. 'Vladimir, sen yaparsan Moskova'yı vururuz' dedim, ona 'Moskova'yı vuracağız' dedim" ifadelerini kullandı.

Trump ve Daly, görünüşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunurken, Trump'ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili neyi ima ettiği ise net değil.

Video yeni

ABD merkezli Business Insider, konuyla ilgili Trump'ın danışmanlarına ulaşmak istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Business Insider, videoyu çeken turnuva katılımcısı aracılığıyla videonun tarihini ve yerini doğruladıklarını açıkladı.