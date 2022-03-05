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Dünya Putin’i çılgına çevirecek haber! Son bilanço duyuruldu
Dünya

Putin’i çılgına çevirecek haber! Son bilanço duyuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ile devam eden savaşın son bilnçosunu paylaştı. Devam eden çatışmalarda ölen Rus askerlerinin sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 12:58:00 -
Putin’i çılgına çevirecek haber! Son bilanço duyuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini geçtiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

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