Putin'e 'Yaratık' diyen Zinchenko'ya destek çığ gibi!

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın Ukraynalı oyuncusu Alexander Zinchenko için açıklamada bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Zinchenko'nun yanında olduklarını söyleyen İspanyol menajer, "Kulüp ve takım olarak kesinlikle onun yanındayız. Her gün onunlayız ve onu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Zinchenko'nun kendisini kötü hissettiğini söyleyen Guardiola, "Benim ülkemde de durum her zaman endişe verici. Masum insanları öldürseydiniz neler hissederdiniz? Zincenko da böyle hissediyor." şeklinde konuştu.

25 yaşındaki oyuncu ile konuştuklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Zinchenko endişeli ancak inanılmaz güçlü bir adam." diye konuştu.

Guardiola, Zinchenko'nun Everton maçında oynamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

NE DEMİŞTİ?

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko, ülkesine savaş açan Rusya'nın lideri Putin'e tepki göstermişti.

"KİMSE HİÇBİR ZAMAN ÜLKEMİZİ SAHİPLENEMEYECEK"

Instagram hesabından Putin'i ağır bir dille eleştiren Zinchenko, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" demişti.