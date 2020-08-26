Putin’e görülmemiş gözdağı: Orayı Rusya'dan alacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenksiy, Kırım’ı Rusya’dan geri alacaklarını söyledi.

Euronews’e açıklamalarda bulunan Ukrayna Lideri Vladimir Zelenskiy, Kırım’ı ellerinden almalarına izin vermelerinin yanlış bir durum olduğunu belirterek, “Kırım ilhak ediliyor ancak bunu konuşabileceğimiz ciddi bir platform bulunmuyor. Yaptırımlar dışında bir şey yapılmıyor. Kırım’ı geri alacağız. Bunun için her şeyi yapacağım. Çünkü burası bizim toprağımız” ifadelerini kullandı.

Zelenksiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurmaktan korkmadığını belirtti.

Belarus’taki son durumla ilgili de konuşan Zelenskiy, ülkede yaşananların 2014’te Ukrayna’da yaşanan olaylara benzemesini istemediğini söyledi.