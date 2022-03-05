Putin'e bir şok daha! Akın akın Ukrayna'ya geliyorlar
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş 10'uncu gününe girdi. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Ukrayna'ya yardım için çeşitli ülkelerden yabancı savaşçılar gelmeye başladı. Ukrayna-Polonya sınırında bulunan "Medyka Sınır Kapısı"ndan Ukrayna'ya geçen yabancı savaşçılar gazeteciler tarafından görüntülendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.
Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.
Rusya'ya karşı savaşmak için İskoçya'dan geldiğini belirten ve güvenlik gerekçesiyle tam ismini vermeyen Neal, Ukrayna'nın bağımsızlık savaşı verdiğini, bu çabaya destek olmak için geldiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti.
Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.