Putin'den Türk Akımı açıklaması: Hazırız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Türk Akımı'nın Sırbistan üzerinden Avrupa ülkelerine devamı için 1.4 milyar dolar yatırmaya hazır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa'ya Sırbistan üzerinden devam etmesi için 1.4 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti. Sırbistan'da bulunan ve mevkidaşı Aleksandr Vucic ile bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Türk Akımı'nın Sırbistan üzerinden Avrupa ülkelerine devamı için 1.4 milyar dolar yatırmaya hazır" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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