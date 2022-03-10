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Dünya Putin'den o teklife destek
Dünya

Putin'den o teklife destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklife destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 18:30:00 -
Putin'den o teklife destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği, ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklife destek verdi.

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Rusya'dan ayrılmayan yabancı şirketlere destek verilmesi gerektiğini belirten Putin, "Kapatma kararı alan yabancı şirketlere yönelik ise kararlı bir şekilde adım atılmalı ve dışarıdan yönetim atanmalı." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yabancılar bir şirketi makul olmayan bir şekilde kapatırsa, bu gibi durumlarda hükümet dışarıdan yönetim atayacak. Şirket sahibinin kararı, işletmenin kaderini belirleyecek. Bu durumda ana hedef şirketi ve çalışanlarını korumaktır." dedi.

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