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Putin'den Maduro'ya tam destek!

Rusya lideri Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkenin meşru iktidarına destek verdiğini ifade etti.

25 Ocak 2019 Cuma 00:00
Putin'den Maduro'ya tam destek!

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, dışarıdan alevlendirilerek şiddetlenen iç siyasi kriz ortamında, ülkenin meşru iktidarına destek verdiğini ifade ettiği belirtildi.

"Venezuela'ya müdahale, uluslararası hukukun ağır bir ihlali"

Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, dışarıdan alevlendirilerek şiddetlenen iç siyasi kriz ortamında ülkenin meşru iktidarına desteklerini ifade etti, yıkıcı dış müdahalenin uluslararası hukukun temellerindeki normlarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada Putin, anayasa alanı çerçevesinde çözüm bulunmasından ve Venezuela toplumundaki ihtilafların barışçıl diyalog yoluyla üstesinden gelinmesinden yana olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkesinde son günlerde yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu ve Rusya'nın bu konudaki ilkesel duruşundan dolayı teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre iki lider, Rusya-Venezuela işbirliğinin çeşitli alanlarda devam etmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:59
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  2. Rusya-Venezuela
  3. Venezuela Devlet Başkanı Maduro
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