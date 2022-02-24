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Dünya Putin'den flaş 'ekonomi' açıklaması!
Dünya

Putin'den flaş 'ekonomi' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 19:58:00 - 2022-02-24 20:01:58
Putin'den flaş 'ekonomi' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı" dedi.

Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, “Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık” diye konuştu.

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